《全球主要国家债券发行预告》--8月2日-8月9日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 8/2 英国 标售票息0½%、2022年到期的公债 8/2 日本 标售10年期公债 8/3 德国 标售两年期联邦债券 8/4 法国 标售长期公债(OAT)或中期公债(BTAN)/通胀保值 债券 8/4 日本 标售三个月期贴现国库券 8/4 日本 标售10年期通胀保值公债 8/8 日本 标售六个月期贴现国库券 8/9 美国 发售三年期公债 8/9 日本 标售30年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 龚芳; 审校 张若琪)