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亚洲 | 2016年 8月 2日 星期二 08:18 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--8月2日-8月9日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。
 日期   时间  国家     规模   发行细节
 8/2          英国            标售票息0½%、2022年到期的公债
 8/2          日本            标售10年期公债
                              
 8/3          德国            标售两年期联邦债券
 8/4          法国            标售长期公债(OAT)或中期公债(BTAN)/通胀保值
                              债券
 8/4          日本            标售三个月期贴现国库券
 8/4          日本            标售10年期通胀保值公债
 8/8          日本            标售六个月期贴现国库券
 8/9          美国            发售三年期公债
 8/9          日本            标售30年期公债
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 龚芳; 审校 张若琪)

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