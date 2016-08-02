长江期货：中国期指套保力量入场

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
以下内容节选自8月1日的《期货日报》：
近期，沪深300股指期货持仓量持续增加。周一，IF四份合约增仓609手至46832手，为近两个多月以来最高水平。自7月中旬市场转跌以来，持仓量出现连续性上升，这表明本轮市场持仓量的增加可能主要由空方入场所致。因此，持仓量未见转向，短期市场难言企稳。
期指最重要的功能即管理市场系统性风险。虽然在市场大幅波动过程中，我们看到了空方套保力量的入场，但受到期指交投严格的监管限制，套保力量可能并不充分。因此，面对市场管理风险的需求，建议内地逐步放开对期指的限制。从市场运行角度而言，笔者认为，套保力量的入场暗含着对市场谨慎的心态，因此市场调整仍未结束。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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