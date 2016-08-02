中信期货：上海螺纹钢将迎来阶段性下跌行情

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
以下内容节选自8月2日的《期货日报》：
最近几日,螺纹钢期货连续收出阳线，昨日主力1609合约价格盘中站上2500元/吨。究其原因，江苏电炉生产企业面临环保检查，或出现大面积停产，这一事件成为上涨行情的主要推手。但经过分析，笔者认为，短期环保因素会令螺纹钢价格上涨，但上涨高度或有限，并且经过短期炒作后，螺纹钢价格将迎来阶段性下跌。
在供应不降反升的背景下，需求在短期内也没有起色。受天气因素影响，近两个月房地产新开工增速都在下降。而受G20峰会影响，华东地区工地开工仍会停滞一段时间，不会很快恢复。因此，需求端对价格影响以中性偏空为主折。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。