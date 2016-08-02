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亚洲 | 2016年 8月 2日 星期二 08:23 BJT

金鹏期货：玉米供应宽松，不宜盲目抄底

以下内容节选自8月2日的《期货日报》：

　　6月中旬以来，受政府加大玉米抛储力度和周边农产品下跌影响，大连玉米期货稳步下跌，至今下跌幅度已超过200余点，为年内最大一波跌势。展望后市，国内玉米供应依旧充足，而需求难见起色，玉米期货仍有下跌空间，不宜盲目抄底。

　　不论是近期还是将来，国内玉米供应都不会出现紧张局面。而随着南方春玉米的零星上市，预期新作供应压力开始“照进现实”，操作上可伺反弹高点做空。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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