金鹏期货：玉米供应宽松，不宜盲目抄底

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
以下内容节选自8月2日的《期货日报》：
6月中旬以来，受政府加大玉米抛储力度和周边农产品下跌影响，大连玉米期货稳步下跌，至今下跌幅度已超过200余点，为年内最大一波跌势。展望后市，国内玉米供应依旧充足，而需求难见起色，玉米期货仍有下跌空间，不宜盲目抄底。
不论是近期还是将来，国内玉米供应都不会出现紧张局面。而随着南方春玉米的零星上市，预期新作供应压力开始“照进现实”，操作上可伺反弹高点做空。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。