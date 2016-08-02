金鹏期货：玉米供应宽松，不宜盲目抄底

6月中旬以来，受政府加大玉米抛储力度和周边农产品下跌影响，大连玉米期货稳步下跌，至今下跌幅度已超过200余点，为年内最大一波跌势。展望后市，国内玉米供应依旧充足，而需求难见起色，玉米期货仍有下跌空间，不宜盲目抄底。