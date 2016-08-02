瑞达期货：沪铜震荡为主，大连铁矿石强势上行

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
以下内容节选自8月2日的《期货日报》：
沪铜1610合约价格在37,500—39,000元/吨区间震荡，总持仓呈现持续下降态势，说明市场资金以流出为主。强弱指标RSI在中性值50附近徘徊，多空力量相对均衡，短期难有趋势性行情。操作上，观望为宜。
铁矿1609合约价格维持震荡上行走势，创出7月中旬以来新高，并冲击布林通道上轨，布林通道开口可能重新扩张。威廉指标继续处于极多区域运行，说明多头能量充沛，多头占据主导地位。操作上，背靠470元/吨买多，以460元/吨为止损，目标500元/吨。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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