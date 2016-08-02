瑞达期货：沪铜震荡为主，大连铁矿石强势上行

沪铜1610合约价格在37,500—39,000元/吨区间震荡，总持仓呈现持续下降态势，说明市场资金以流出为主。强弱指标RSI在中性值50附近徘徊，多空力量相对均衡，短期难有趋势性行情。操作上，观望为宜。