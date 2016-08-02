国泰君安期货：大连豆油期货暂不具备趋势性上行动能

7月底，CBOT豆油指数跌破30美分/磅至年内低位后，强劲反弹，同时DCE豆油指数整体表现强于外盘。短期而言，影响豆油的因素多空交织，价格反弹之后，预计暂不具备趋势性上行动能。

截至7月27日，中国豆油商业库存上升至110.9万吨，较4月中旬上升90%，继续创年内最高水平。从油厂库存来看，截至7月25日当周，油厂库存上升至110.68万吨，较4月中旬上升89%，同样创年内新高。从开机率情况来看，7月以来，我国大豆压榨开机率有所上升。截至7月22日当周，中国大豆压榨开机率为54.87%，回升至6月上旬的开机率水平，高于2013年和2014年同期开机率水平。从2013—2015年8月开机率水平来看，其均值约为51.61%—54.31%，预计8月开机率略有回落。(完)