中信期货：郑棉中期风险积聚，大连豆粕进入调整周期

以下内容节选自8月2日的《期货日报》：

棉花1701合约于2010年11月创下历史最高点后，开始进入熊市周期，运行至今年3月，并于4月启动中期反弹行情。整个下跌过程可以划分为三个阶段：A点至B点为主跌阶段；B点至C点为严重的缩量盘整阶段，价格波动几乎在2,000点以内；C点至D点为再度下行阶段。

另外，棉花在2014年1月留下了换月缺口，上沿在18,500元/吨附近，下沿在17,000元/吨附近，并且18,500元/吨刚好是第二阶段盘整价格中枢，是极端成交密集区。由于今年5月至今的快速反弹已经创下16,185元/吨的最高点，预计下半年棉花多头不减，仍会努力尝试封闭17,000—18,500元/吨的重要位置，但是棉花的中期风险也会开始逐步积累。

豆粕1609合约自,2251元/吨最低点到3,577元/吨最高点的整个上升过程，可以细分为三个阶段：最低点A点至B点为行情蓄势阶段；B点至C点为行情主升阶段；C点至最高点D点为行情加速阶段，以3176元/吨的跳高缺口为标志。

后市来看，菜粕已经由原来的多头趋势进入了调整趋势，第一波下跌行情有望在3,000元/吨得到止跌。然而，MACD指标开始出现熊市运行的迹象，所以中期调整不会轻易结束。(完)

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