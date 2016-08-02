中国个股：京粮集团拟借壳*ST珠江，置入资产预估值为24.19亿元

路透上海8月2日 - 中国海南珠江控股股份有限公司 周二公告称，拟与北京粮食集团有限责任公司旗下公司进行资产置换，置入资产预估值为24.19亿元人民币，置入资产超出置出资产价值部分，将向置入标的公司股东方定增股份进行购买。

公告显示，公司以截至5月31日暂定价格为59,959.84万元的主要资产与部分负债（置出资产）与京粮集团持有的北京京粮股份有限公司（标的公司）股份中的等值部分进行置换，京粮集团通过资产置换取得的置出资产将最终由其指定的第三方予以承接。

而标的公司100%股份（置入资产）的价值超过公司置出资产的部分，由公司以非公开发行股份的方式向京粮集团、北京国有资本经营管理中心、国开金融有限责任公司、鑫牛润瀛（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）购买。

目前置入资产的审计、评估工作尚未完成。经初步预估，置入资产截至基准日的预估值为241,874.32万元；置入资产扣除与置出资产等值置换后的部分的交易价格预计为181,914.48万元，全部由公司以向标的公司全体股东发行股份的方式支付交易对价。

本次发行价为8.09元/股，公司将向交易对方发行股份总量约为22,486.34万股，其中：向京粮集团发行12,620.01万股、向国管中心发行5,082.65万股、向国开金融发行2,391.84万股、向鑫牛基金发行2,391.84万股。

公告并指出，公司还拟向京粮集团非公开发行股份募集配套资金，总额不超过6亿元。募集配套资金将用于标的公司研发中心项目、渠道品牌建设项目及支付本次重大资产重组交易税费（含中介机构费用）和公司职工安置费用等项目。

*ST珠江A股因筹划重大事项，自5月3日起停牌，停牌前收报9.84元人民币。（完）

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