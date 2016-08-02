版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 2日 星期二 08:57 BJT

《全球汇市》美元徘徊近三周低点，澳元等待澳洲央行公布政策决议

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.1171  1.1159  +0.11  +2.86  1.0860
    美元/日圆            102.31  102.38  -0.07 -14.95  120.30
    欧元/日圆         114.30  114.29  +0.01 -12.39  130.47
    美元/瑞郎            0.9671  0.9682  -0.11  -3.46  1.0018
    英镑/美元            1.3196  1.3173  +0.17 -10.46  1.4738
    美元/加元            1.3119  1.3121  -0.02  -5.20  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6480  6.6455  +0.04  +1.22  6.5680
    澳元/美元            0.7537  0.7534  +0.04  +3.60  0.7275
    新西兰元/美元        0.7179  0.7170  +0.13  +5.19  0.6825
    澳元/日圆         77.120  77.160  -0.05 -11.98  87.620
    新西兰元/日圆     73.460  73.440  +0.03 -10.39  81.980
    英镑/日圆         135.04  134.85  +0.14 -23.80  177.22
    澳元/新西兰元     1.0496  1.0502  -0.06  -1.58  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 汪红英/张涛/许娜/侯雪苹；审校 龚芳/杜明霞/王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐