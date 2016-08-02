《全球汇市》美元徘徊近三周低点，澳元等待澳洲央行公布政策决议

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1171 1.1159 +0.11 +2.86 1.0860 美元/日圆 102.31 102.38 -0.07 -14.95 120.30 欧元/日圆 114.30 114.29 +0.01 -12.39 130.47 美元/瑞郎 0.9671 0.9682 -0.11 -3.46 1.0018 英镑/美元 1.3196 1.3173 +0.17 -10.46 1.4738 美元/加元 1.3119 1.3121 -0.02 -5.20 1.3839 美元/离岸人民币 6.6480 6.6455 +0.04 +1.22 6.5680 澳元/美元 0.7537 0.7534 +0.04 +3.60 0.7275 新西兰元/美元 0.7179 0.7170 +0.13 +5.19 0.6825 澳元/日圆 77.120 77.160 -0.05 -11.98 87.620 新西兰元/日圆 73.460 73.440 +0.03 -10.39 81.980 英镑/日圆 135.04 134.85 +0.14 -23.80 177.22 澳元/新西兰元 1.0496 1.0502 -0.06 -1.58 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 汪红英/张涛/许娜/侯雪苹；审校 龚芳/杜明霞/王兴亚)
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。