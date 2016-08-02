美国债市：微软发售197.5亿美元债券，强势为8月发债市场揭幕

这笔发债的规模超过一些市场参与者的预期。一位经纪商和一位投资者稍早对IFR称，他们原本预计规模将为150亿美元。

分析师此前预计，鉴于微软高于4,000亿美元的巨大市值以及握有大量现金，即使其发债规模达到200亿美元，也会吸引到足够买需。

微软是少数几家仍保有AAA评级的公司，能够以最低的发债让利来完成这笔交易。

微软这笔发债启动之初，让利约为3-5个基点。(完)