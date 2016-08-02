美国债市：微软发售197.5亿美元债券，强势为8月发债市场揭幕

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
这笔发债的规模超过一些市场参与者的预期。一位经纪商和一位投资者稍早对IFR称，他们原本预计规模将为150亿美元。
分析师此前预计，鉴于微软高于4,000亿美元的巨大市值以及握有大量现金，即使其发债规模达到200亿美元，也会吸引到足够买需。
微软是少数几家仍保有AAA评级的公司，能够以最低的发债让利来完成这笔交易。
微软这笔发债启动之初，让利约为3-5个基点。(完)
(编译 张涛/王兴亚/杜明霞；审校 白云)
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。