《路透晚报》--8月2日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--中国金融：债券市场可充当货币政策传导媒介，缓解货币饥渴--中债登

中国中央国债登记结算有限责任公司刊文称，发展债券市场有利于完善货币政策传导机制，还可以缓解经济扩张的货币饥渴症，促进地方政府降杠杆，化解地方债务风险。

--中国金融：信贷资产收益权转让需设信托计划，并全额计提资本--银登中心

中国银行业信贷资产登记流转中心近日称，银行业金融机构按照由信托公司设立信托计划，受让商业银行信贷资产收益权的模式进行信贷资产收益权转让；出让方在信贷资产收益权转让后按照原信贷资产全额计提资本。

--中国司法：最高法发布涉海案件司法解释，涵盖刑事、民事及行政诉讼三领域

中国最高人民法院发布涉海案件司法解释，明确中国海上司法管辖权，内容涵盖刑事、民事及行政诉讼三个领域。新华援引司法解释称，中国管辖海域不仅包括内水、领海，还包括毗连区、专属经济区、大陆架等其他海域。

--中英关系：英国对欣克利角项目态度审慎可以理解，但不应久拖不决--新华时评

新华社刊发时评称，作为一项投资巨大的核电项目，英国新政府态度审慎可以理解，但不管怎样，对于这一牵动中英法三国的重大项目，英国政府不应久拖不决，更不应让这一来之不易的合作成果化为泡影。

--香港数据：6月零售销售货值按年跌幅扩大至8.9%，连续16个月下滑

香港政府统计处公布，6月零售业总销售货值按年跌幅扩大至8.9%，跌幅为三个月来最大，并已连续16个月滑坡。6月零售销售货量则按年跌9.6%，亦较上月8.8%的跌幅扩大。

【固定收益】

--路透调查：中国8月资金预期仍乐观，但信用债调整风险较高

2016年第八期汤森路透中国固定收益市场展望预期，中国央行8月维持存款基准利率和准备金率不变。中国政府继续推进供给侧改革，下半年经济下行压力未消，高层高度重视风险隐患，但强调宏观和货币政策稳健取向，当前下调存款基准利率和准备金率的概率不高。

--中国公开市场：今日进行600亿元七天期逆回购，单日净回笼700亿

中国央行公开市场今日进行600亿元人民币七天期逆回购操作，据此计算，单日净回笼700亿元。

--《中国债市每日综述》国债期货转升但现券依旧寡淡，国开新债发行平稳

中国银行间债市现券依旧寡淡无味，并未跟随走升的国债期货产生大的波澜。虽然看多预期仍在，但缺少消息刺激，市场陷入胶着。新债发行市场上，今日国开行招标的五期债，定位则均接近预期。

--中国信用债：东北特钢再重申不会债转股，并拒绝部分清偿短融本息

已出现多起债券违约的中国东北特殊钢集团发布第三次持有人会议答复，再次承诺对2015年所发行的三期短期融资券，以及第一期超短融"15东特钢SCP001"不进行债转股，不会采取恶意逃废债行为。

--新债招标：国开行10年增发债收益率3.1318%，20年3.5099%--业内人士

业内人士透露，国家开发银行招标的10年和20年增发债，中标收益率为3.1318%和3.5099%，市场预测均值为3.13%和3.49%；稍早结束招标的三年、五年和七年增发债，中标收益率为2.6829%、2.8810%和3.1328%，贴近市场预测均值2.70%、2.89%和3.14%。

--《中国新债预测》1/10年期国债利率均值2.19%和2.77%，配置需求料有支撑

中国财政部周三将招标发行一年、10年国债新券。路透调查显示，近期现券以窄幅震荡为主，但一级市场稳中向好，市场预期两期国债招标结果也将继续反映较为积极的配置情绪，两期债中标利率预测均值分别为2.19%和2.77%。

【外汇】

--中国汇市：人民币连六日收升扭转早盘跌势，受日圆等非美货币上涨带动

人民币兑美元即期较上日收盘价连六日收升，但中间价跌近180点结束五连升。交易员称，客盘仍有一定购汇需求，但大行在合适点位继续提供流动性；午后受日圆等非美货币上涨带动，人民币扭转早盘跌势微幅收涨。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数继续调整，CFETS指数跌至94.89

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.11%至94.89；SDR篮子指数微跌至95.6，BIS篮子指数微跌至95.44。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指反弹收升，观望气氛浓厚A股成交额创逾两个月新低

中国股市沪综指反弹收升。分析师指出，今日股指小幅反弹，盘中个股普涨，但成交量大幅萎缩，场内观望气氛浓厚，A股成交额创逾两个月新低。短线看，多空双方力量在目前点位暂时平衡，市场或将迎来小幅反弹。

--香港股市：证券及衍生产品市场全日休市，结算交收服务及沪股通亦暂停

香港交易及结算所有限公司宣布，证券及衍生产品市场全日暂停交易，包括收市后期货交易时段。台风妮妲横扫香港，导致香港大部分地区被关闭，强风导致上百个航班被取消，地势低洼地区也收到洪水预警。

--企业并购：尚未收到滴滴和优步中国相关交易的经营者集中申报--中国商务部

中国商务部新闻发言人沈丹阳称，商务部目前尚未收到有关滴滴和优步中国相关交易的经营者集中申报。

--《分析》滴滴收购优步一统中国叫车市场天下，为他国同行提供成功范本

中国叫车平台--滴滴出行收购Uber Technologies Inc旗下的优步中国业务，或给本地区其它国家的同行抵御这家美国最大叫车公司的竞争提供范本，尤其是其它亚洲国家。

--新闻稿：中国的网络约车服务新规对汽车租赁公司构成长期正面影响--标普

中国对网络约车服务的新规将在长期内对国内汽车租赁公司构成正面影响。标普全球评级认为，这种正面影响将惠及部分中国轿车租赁公司，且是间接性的；未来两年内不会产生显着的正面影响。预计上述新规对神州租车和一嗨租车的影响为中性。

--中国个股：苏州恒久称明日恢复新股申购，此前曾因天气原因暂缓

暂停周二申购的深圳证交所新股--苏州恒久光电科技公司下午刊登临时公告称，将于周三恢复新股申购。

--中国个股：万达院线中止价值近400亿的万达影视收购，因条件尚不成熟

在5月公布价值近400亿元人民币的收购万达影视预案后，中国最大的电影院线公司万达院线公告称，因重组预案公告后证券市场环境发生较大变化，交易各方认为继续推进重组的条件尚不够成熟，决定中止这次重组。

--中港股业绩：招行上半年净利同比增6.84%，不良率升至1.83%--业绩快报

中国股份制银行--招商银行发布业绩快报称，上半年实现净利润352.31亿元人民币，同比增长6.84%；截至6月末，该行不良贷款率为1.83%，较上年末增加0.15个百分点。

--中国个股：东吴证券子公司拟购香港天顺证券控股权，搭建海外业务平台

中国中型券商--东吴证券公告称，全资子公司东吴证券（香港）金融控股公司拟收购香港天顺证券集团1141.HK控股权，收购金额不超过10亿港元。

--中国个股：京粮集团拟借壳*ST珠江，置入资产预估值为24.19亿元

海南珠江控股股份有限公司公告称，拟与北京粮食集团有限责任公司旗下公司进行资产置换，置入资产预估值为24.19亿元人民币，置入资产超出置出资产价值部分，将向置入标的公司股东方定增股份进行购买。

--投行观点：中国铁路存大举投资及潜在整合机会，看好铁路基建股--瑞银

瑞银证券交通运输及基建分析师徐宾指出，十三五（2016-2020年）期间，中国铁路及城市轨道交通投资规模居高不下，以及业内存在潜在整合机会，看好国内的铁路基建股。

--《焦点》疲弱需求挤走奢侈品牌，大众市场零售商进驻香港黄金地段

从快时尚连锁店H&M到生活时尚品牌Maison Kitsune，再到化妆品公司Innisfree等，这些大众市场零售商陆续在曾经是奢侈品牌盘踞的香港精华购物区设立店面。由于顶级地段租金下降，饰品、运动以及生活时尚零售商们开始成为香港600亿美元零售业的新驱动力量，这是在零售销售下滑背景下，香港这座城市所经历重大转型的一部分。 (完) (整理 杨淑祯/乔艳红; 审校 张喜良)