《中国新债预测》1/10年期国债利率均值2.19%和2.77%，配置需求料有支撑

* 招标品种：财政部1/10年期新发固息国债

* 期限及招标金额：280亿元/350亿元

* 招标时间: 周三(8月3日)10:35-11:35

* 受访人数: 8位(银行、券商、保险)

* 预测区间：2.15%-2.28%；2.73%-2.80%

* 预测均值: 2.19%；2.77%(按各家机构预测值平均)

路透上海8月2日 - 中国财政部周三将招标发行一年、10年国债新券。路透调查显示，近期现券以窄幅震荡为主，但一级市场稳中向好，市场预期两期国债招标结果也将继续反映较为积极的配置情绪，两期债中标利率预测均值分别为2.19%和2.77%。

上海一银行交易员称，此次新发券需求预计不错，“最近行情比较中性吧，有仓位的不急于出券，没仓位的小幅买一点，一级配置继续拿的节奏。”

国信证券在此次新债定价报告中指出，月初市场交投情绪仍显谨慎，不过利率债一级市场表现依然向好，配置户需求依旧强劲。总体来看，在经济疲弱、资产荒格局延续背景下，利率债仍将继续受到市场追捧，预计本次国债中标利率将在二级水平偏低位置。

上海另一银行交易员表示，10年国债定位可能与二级接近或稍低，不过从经验来看，一年期招标的不确定性稍大一些，“短债久期短，差几个bp也差不了多少钱，通常大家可能会比较随意地投，变数也多。”

国开行周二上午招标的三年、五年、七年期、10年和20年五期增发债固息增发债，中标收益率依次为2.6829%、2.8810%、3.1328、3.1318%和3.5099%，基本接近此前市场预期。

中债国债到期收益率曲线 显示，1年和10年期最新收益率为2.2369%和2.7830%。二级市场上，剩余期限近1年的160011券 和剩余期限近10年的160010券 今日成交在2.20%和2.78%附近。

明日招标新债中，一年期品种为财政部今年第18期记账式国债，10年为第17期国债。采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。