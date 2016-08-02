中国股市：苏州恒久称因天气原因暂缓今日新股申购，深市交易正常

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，ADNOC旗下发生火灾炼厂料很快复产
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
路透上海8月2日 - 原本安排周二上网申购的中国深圳证交所新股苏州恒久光电科技公司周二早晨临时公告称，受天气原因影响，公司决定暂缓今日的新股申购，后续事宜将另行公告。
不过深圳证交所网站称，正积极组织台风风险应急防范，目前各系统运行正常，周二正常开市交易，后续如有重大情况将及时公告。
受台风“妮妲”影响，深圳昨天17时发布紧急动员令，启动防台防汛一级响应，在这期间在全市范围内停工、停产、停课和停市。
另外，香港交易及结算所有限公司 周二宣布，因香港天文台已发出八号台风讯号，香港证券市场 (包括沪股通) 及衍生产品市场之上午交易时段会延迟开市。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。