中国股市：苏州恒久称因天气原因暂缓今日新股申购，深市交易正常

路透上海8月2日 - 原本安排周二上网申购的中国深圳证交所新股苏州恒久光电科技公司周二早晨临时公告称，受天气原因影响，公司决定暂缓今日的新股申购，后续事宜将另行公告。

受台风“妮妲”影响，深圳昨天17时发布紧急动员令，启动防台防汛一级响应，在这期间在全市范围内停工、停产、停课和停市。

另外，香港交易及结算所有限公司 周二宣布，因香港天文台已发出八号台风讯号，香港证券市场 (包括沪股通) 及衍生产品市场之上午交易时段会延迟开市。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)