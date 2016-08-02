中国金融：债券市场可充当货币政策传导媒介，缓解货币饥渴--中债登

路透北京8月2日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司日前刊文称，发展债券市场有利于完善货币政策传导机制，还可以缓解经济扩张的货币饥渴症，促进地方政府降杠杆，化解地方债务风险。

中国金融时报周二刊登该文称，供给侧结构性改革离不开债券市场的支持，在提高资本配置效率中，完善货币政策传导机制则是其中的重要环节。而债券市场是最为合适的中间资产市场，可以充当货币政策传导的媒介。

“通过完善债券市场，可以进一步打通债券市场和信贷市场，有利于货币政策的效果相对高效地从债券市场传导至其他债务融资市场。”文章称。

文章指出，近年来国内M2/GDP衡量的货币化水平远远高于其他国家，资本存量扩张与货币存量扩张具有一致性。经济发展进入新常态后，经济结构逐渐从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。在非金融部门投资债券的条件下，扩大债券发行不会与信贷扩张那样快速增加M2，有利于提高金融资本要素的配置效率，控制M2/GDP不断上升的趋势。

发展债券市场还有利于促进地方政府降杠杆，化解地方债务风险。通过发行低成本、长期限、标准化的地方债券，定向置换高成本、短期限、非标准化的存量政府债务，地方政府获得较长期限的稳定资金来源，较大程度上缓解了地方财政即期偿债的压力。

文章还称，当前和未来的一段时期内，中国地方政府城镇化建设需要大规模资金，通过适度扩大地方政府债券发行，发展地方政府债券市场，可以有效防止在建项目资金链的断裂，化解地方债务风险，有利于稳定投资，并为地方政府PPP转型提供有力支持。