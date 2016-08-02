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亚洲 | 2016年 8月 2日 星期二 09:31 BJT

《汇市简讯》市场关注澳元动向，美元/日圆退居次席

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* 市场焦点集中在澳元，美元/日圆今日料将退居次席

* 澳元/日圆稍早跌至76.97，但未见跟进卖盘，市场关注澳元/美元走势

* 美元/日圆交投不多，日本进口商交投兴致降低，鲜见积极卖盘

* 很有可能主要在102.00-50间游走，迄今区间在102.23-46 　　* 阻力在小时图一目均衡基准线102.39，一目均衡转换线102.33现居中轴位置

* 因美元/日圆未见反弹，日经指数走跌，目前下滑0.9%　(完)

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