《汇市简讯》市场关注澳元动向，美元/日圆退居次席

* 澳元/日圆稍早跌至76.97，但未见跟进卖盘，市场关注澳元/美元走势

* 很有可能主要在102.00-50间游走，迄今区间在102.23-46 * 阻力在小时图一目均衡基准线102.39，一目均衡转换线102.33现居中轴位置