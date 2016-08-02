《汇市简讯》市场关注澳元动向，美元/日圆退居次席

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
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* 市场焦点集中在澳元，美元/日圆今日料将退居次席
* 澳元/日圆稍早跌至76.97，但未见跟进卖盘，市场关注澳元/美元走势
* 美元/日圆交投不多，日本进口商交投兴致降低，鲜见积极卖盘
* 很有可能主要在102.00-50间游走，迄今区间在102.23-46 * 阻力在小时图一目均衡基准线102.39，一目均衡转换线102.33现居中轴位置
* 因美元/日圆未见反弹，日经指数走跌，目前下滑0.9% (完)
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。