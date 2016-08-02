全球金市：金价持稳，美国近期升息的预期有所降温

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周一表示，美联储在考虑升息问题时应该保持谨慎，因美国经济仍面临风险。他的言论似乎在暗示年底前升息的可能性正在减弱。
英国央行看起来准备在周四下调利率，为2009年来首次，寻求防止英国公投决定退出欧盟导致经济陷入衰退。
美国7月制造业活动放缓，因订单普遍疲弱，6月建筑支出下滑，表明上周发布的第二季经济增长预估可能被下修。
黄金矿业服务公司GFMS周一发布的初步数据显示，印度7月黄金进口连续第六个月下降，因需求低迷以及处于纪录高位的价格贴水，促使银行和冶炼企业减少海外黄金购买。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust的黄金持仓量周一增长0.62%至964.03吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/侯雪苹；审校 龚芳/张荻)
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。