全球金市：金价持稳，美国近期升息的预期有所降温

美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周一表示，美联储在考虑升息问题时应该保持谨慎，因美国经济仍面临风险。他的言论似乎在暗示年底前升息的可能性正在减弱。

英国央行看起来准备在周四下调利率，为2009年来首次，寻求防止英国公投决定退出欧盟导致经济陷入衰退。

美国7月制造业活动放缓，因订单普遍疲弱，6月建筑支出下滑，表明上周发布的第二季经济增长预估可能被下修。

黄金矿业服务公司GFMS周一发布的初步数据显示，印度7月黄金进口连续第六个月下降，因需求低迷以及处于纪录高位的价格贴水，促使银行和冶炼企业减少海外黄金购买。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust的黄金持仓量周一增长0.62%至964.03吨。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金