《汇市简讯》澳元/美元近持平，此前澳洲贸易及建筑许可数据均逊预期

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
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* 澳洲贸易及建筑许可数据均逊于预估
* 澳洲6月建筑许可较前月下降2.9%，市场预期为上升0.5%
* 澳洲6月贸易逆差为31.95亿澳元，市场预期为逆差20亿澳元
* 澳元短暂跌破0.7530美元，但目前持平于0.7535左右 * 市场静待澳洲央行0430 GMT时的政策决议，外界普遍预期将降息25个基点 (完)
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。