《汇市简讯》澳元/美元近持平，此前澳洲贸易及建筑许可数据均逊预期

* 澳洲6月贸易逆差为31.95亿澳元，市场预期为逆差20亿澳元

* 澳元短暂跌破0.7530美元，但目前持平于0.7535左右 * 市场静待澳洲央行0430 GMT时的政策决议，外界普遍预期将降息25个基点 (完)