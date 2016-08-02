台湾汇市：台币兑美元早盘整理，观望外资动向

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透台北8月2日 - 台币兑美元 周二早盘在平盘附近整理。交易员表示，国际美元扳回部分失土，韩元兑美元 回贬，令台币未再延续上日强劲走势，但也不见拉回迹象。
他们指出，热钱流向亚洲新兴市场趋势未见改变，从外资在台股期、现货做多心态积极来看，近期台币还是趋升，惟周五美国非农就业数据公布前，要再出现大幅升值走势不易。
〞昨天涨太多了，先休息观望吧。〞一位银行交易员说。
银行交易员指出，早上外资动向不明显，海外NDF折价幅度也缩减，显示美元跌多后看技术性反弹。今日韩元、人民币等亚洲货币有些许回落，且股市也小跌，台币料会偏弱整理。
本地时间10:06，韩元兑美元报1,110.2，上日收在1,108.0；台股加权指数 则跌0.13%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘收敛；目前一个月美元/台币远汇 报31.515/31.575，上日收在31.430。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•31.600-31.700。
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