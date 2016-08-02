国际油市：美国原油期货小升至40美元上方，但供应过剩仍构成拖累

美国各类经济指标总览--2017/1/16
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (11月) +0.4 (10月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (11月) +0.1 (10月) 实质所得(%) -0.3 (11月)
虽然油价在周二稍早略微上涨，但分析师称，原油以及成品油产量过剩仍拖累油市。
受此影响，炼厂可能会减少原油新订单，并转而开始削减过多的库存，这将令油价在短期内承受更大的下行压力。
金融石油交易员已注意到实物原油供应过剩，对冲基金已买入大量看跌油价的押注。
“商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据显示，上周美国原油数据中投机客的空仓增幅创下纪录高位。这是自2006年开始统计该数据以来的最大增幅，导致美国原油净多头降至2月以来的最低水准，”ClipperDat的Matt Smith在一份报告中说。
“CFTC报告的另一个利空消息是汽油仓位情况。由于对冲基金押注汽油供应将继续过剩，投机客的汽油净空仓已创下纪录高位，”他并称。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/汪红英；审校 许娜/于春红)
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (11月) +0.4 (10月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (11月) +0.1 (10月) 实质所得(%) -0.3 (11月)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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