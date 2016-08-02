国际油市：美国原油期货小升至40美元上方，但供应过剩仍构成拖累

虽然油价在周二稍早略微上涨，但分析师称，原油以及成品油产量过剩仍拖累油市。

受此影响，炼厂可能会减少原油新订单，并转而开始削减过多的库存，这将令油价在短期内承受更大的下行压力。

金融石油交易员已注意到实物原油供应过剩，对冲基金已买入大量看跌油价的押注。

“商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据显示，上周美国原油数据中投机客的空仓增幅创下纪录高位。这是自2006年开始统计该数据以来的最大增幅，导致美国原油净多头降至2月以来的最低水准，”ClipperDat的Matt Smith在一份报告中说。

“CFTC报告的另一个利空消息是汽油仓位情况。由于对冲基金押注汽油供应将继续过剩，投机客的汽油净空仓已创下纪录高位，”他并称。(完)

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