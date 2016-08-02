台湾债市：指标10年公债殖利率早盘微扬，观望稍后30年新券标售变数厘清

路透台北8月2日 - 台湾10年公债105/4期 殖利率周二早盘小幅走高。交易员称，由于美国指标10年公债殖利率上日收高，带动台债主流券区间偏扬，惟交投量缩观望稍后30年新券105/10 标售变数厘清。

他们表示，这波资金行情同时炒热股债双多头，料台债殖利率维持低档区间整理格局，短线暂且消化30年长券标售变数，若此次30年券105/10得标利率落在1.40%附近，将利于台债持续区间偏多。

〞只要标在1.40%就算标得不错了。〞一位大型证券台债交易员说。

路透调查显示，由于近期国际板债券提前赎回压力较大，寿险端资金去化压力略增，以及央行连四度降息带动长券殖利率屡探新低，料本次30年新券得标利率落在1.39-1.42%。

美国公债收益率周一从上周五触及的数周低点反弹，因微软 进行了历来规模第五大的公司债发行，带走了对避险美债的兴致，且市场出现获利了结。指标10年期公债 收益率报1.5077%，上周五曾触及逾两周低点1.450%。

本地时间10:17，105/4殖利率走高0.75基点至0.6860%，成交18.5亿台币；五年公债105/8 殖利率升0.60基点至0.5160%，成交4亿台币；台股加权指数 则跌0.08%。

交易员预估，今日105/4、105/8殖利率主要交投区间料分别在0.67-0.69%、0.51-0.52%。

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