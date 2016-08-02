日本股市：日经指数早盘收跌0.7%，油价下跌打击人气

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
“美国昨夜公布的ISM数据并不怎么样，而且油价下滑也多少促使了风险规避，”SMBC日兴证券投资研究和投资者服务部门总经理Chihiro Ohta说道。
美国供应管理协会(ISM)称，7月制造业活动放缓，因订单普遍疲弱。
日经指数7月累计上涨6%以上，并因货币和财政刺激憧憬，曾创下一个半月高点。
金融股亦回吐之前涨幅，银行指数 因获利了结早盘收低2.15%。
东证股价指数 早盘收跌0.78%，报1,311.54点，JPX-日经400指数 下滑0.79%，报11,791.75点。(完)
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。