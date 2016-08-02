日本股市：日经指数早盘收跌0.7%，油价下跌打击人气

“美国昨夜公布的ISM数据并不怎么样，而且油价下滑也多少促使了风险规避，”SMBC日兴证券投资研究和投资者服务部门总经理Chihiro Ohta说道。

美国供应管理协会(ISM)称，7月制造业活动放缓，因订单普遍疲弱。

日经指数7月累计上涨6%以上，并因货币和财政刺激憧憬，曾创下一个半月高点。

金融股亦回吐之前涨幅，银行指数 因获利了结早盘收低2.15%。