重发-中港股业绩：招行上半年净利同比增6.84%,不良率升至1.83%--业绩快报

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
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路透北京8月2日 - 中国股份制银行--招商银行 周一发布业绩快报称,该行上半年实现净利润352.31亿元人民币，同比增长6.84%；截至6月末，该行不良贷款率为1.83%，较上年末增加0.15个百分点。
香港联交所刊登招行业绩快报并显示，招行上半年实现营业收入1,127.63亿元，同比增长8.29%，其中非利息净收入增20.49%至452.86亿元；基本每股收益1.40元。
招商银行A股周二早盘收报17.15元人民币，过去一个月累计下滑0.255%；H股周一收盘报17.08港元，过去一个月累计微跌0.149%。香港股市周二早上因飓风休市。(完) (发稿 陈杨；审校 马蓉/乔艳红)
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。