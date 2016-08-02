版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 2日 星期二 11:41 BJT

重发-中港股业绩：招行上半年净利同比增6.84%,不良率升至1.83%--业绩快报

(重发以去除多余符号)

路透北京8月2日 - 中国股份制银行--招商银行 周一发布业绩快报称,该行上半年实现净利润352.31亿元人民币，同比增长6.84%；截至6月末，该行不良贷款率为1.83%，较上年末增加0.15个百分点。

香港联交所刊登招行业绩快报并显示，招行上半年实现营业收入1,127.63亿元，同比增长8.29%，其中非利息净收入增20.49%至452.86亿元；基本每股收益1.40元。

招商银行A股周二早盘收报17.15元人民币，过去一个月累计下滑0.255%；H股周一收盘报17.08港元，过去一个月累计微跌0.149%。香港股市周二早上因飓风休市。(完) (发稿 陈杨；审校 马蓉/乔艳红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐