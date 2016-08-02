台湾货币市场：资金浮滥拆款利率持稳，银行急消积数短票利率走低

* 银行体系资金多到爆，拆款利率大致持稳 * 资金浮滥银行急着消积，短票利率走低 * RP市场普遍多钱，利率开始松动下行 记者 罗两莎 路透台北8月2日 - 台湾银行间拆款利率周二大致持稳。资金调度人士指出，今天市场 资金非常浮滥，因各金融机构大都无缺口，拆款市场需求不大，大都以到期续做为主，利率 则无大变化。 他们表示，今天市场资金依旧非常多，有资金需求者都容易就调到钱。 〞钱真的多，多到爆炸。〞一位大型银行资调人员说。 一大型银行资调人员指出，今天银行体系资金充沛，拆款需求不大，利率则维持在原水 准，对票券公司拆借利率7天期开在0.29%，14天期则为0.30%。 一票券商资调人员即称，今天很明显感受到银行端资金过多且有急着消化积数的压力， 〞一大早就有一堆银行的电话，都是来问我要不要拿钱的，这两天他们快被淹死了。〞 本地时间13:01 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.642 31.640 台湾加权股价指数<.TWII 9,073.73 9,080.71 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.178% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.178-0.200% 0.178-0.230% --一周拆款利率区间 0.178-0.300% 0.178-0.300% --两周拆款利率区间 0.180-0.290% 0.180-0.300% **短票利率微跌** 短票方面，票券商交易员指出，市场资金浮滥，大型银行首当其冲，加上月初发票量和 到期量都不多，各大银行为消化积数，今天态度开始松动，即不再坚守短票利率必须守在0. 30%的铁板价。 〞一线银行(短票利率)变成0.29%了，可能是买不到票，只好降价以求，比较能接受0.2 9%的利率了。〞一位大型票券公司交易员说。 他并称，今天可以明显感受到市场资非常多，尤其是大型银行急着消化积数，无法再对 利率有所坚持，〞能消多少就消多少。〞 另一票券公司交易员说，今天依然是大量资金追逐少量标的，短票利率跟着下滑，〞我 这里今天0.28%和0.29%各占一半，已经完全没有0.30%的了。〞 据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日在0.296%，区间在0.28-0.30%， 成交量40.79亿台币，前日加权平均利率为0.30%，区间在0.25-0.35%，成交金额为79.31亿 台币。 今日央行定存单到期金额为2,108亿台币，发行金额待稍晚公布。 本周到期央行定存单共1兆(万亿)1,335.3亿台币，余日分别为：周三3,820.5亿、周四1 ,925亿以及周五38亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为392亿台币，累计超额准备1兆1,280 亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆3,559亿台币。 **RP利率下滑** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员说，今天投信、寿险银行都普遍多钱，显然资 金非常宽松，利率亦反应市场资金状况而往下走，且成交于区间下缘的量已明显增加，不仅 短天期公司债利率开始松动，与银行承做的公债RP利率亦跌破0.30%。 〞今天公司债短天期开始有0.34%了，环境比较适合了，是该动一下了。〞一大型证券 商交易员说。 票券商交易员则称，今天市场资金还是很多，惟利率大致持稳于上日水准。 明日有两档债券交割，分别是：摩根大通发行的30年债券交割，金额为5亿美元；以及 加拿大皇家银行伦敦分行发行的30年期债券，金额为3亿美元；另周五有105/10期30年公债 交割，预计金额300亿台币。 今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率落在0.27-0.29%，上日在0.28-0.30%； 与银行承作的公债RP利率主要成交在0.29%，上日则为0.30%。而短天期及一个月天期公司债 附买回利率主要成交在0.34-0.35%%，上日则在0.34-0.36%。 今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率在0.21-0.23%，上日亦同；短天 期公司债附买回利率主要成交在上日水准，在0.21-0.25%。(完) (记者 罗两莎；审校 曾祥进)