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亚洲 | 2016年 8月 2日 星期二 11:52 BJT

中国货币市场：资金面依旧充裕，公开市场单日净回笼但消化无压力

路透上海8月2日 - 中国银行间市场周二资金面依旧宽裕，主要回购利率略微下行。月
初资金供给相当充沛，尽管今日公开市场单日净回笼规模不小，但市场消化毫无压力，料短
期流动性还将维持稳中偏松格局。
    
    “今天还是宽松，我出资金就要去跪别人啦，只能一早出，晚的话就出不掉了，”北京
一基金公司交易员说。
    
    上海一银行交易员谈到，今日公开市场逆回购操作明显缩量，主要还是资金宽松后机构
申报的需求下降。以目前流动性的充裕程度来看，未来几日即便公开市场继续单日净回笼，
只要减量不是太过剧烈，影响应该都不大。
    
    央行公开市场今日进行了600亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率继续持稳在2.25%
，据此计算，单日净回笼700亿元。 
    
    上述基金公司交易员并表示，经济下行压力不减仍要维持稳中偏松资金面，但太宽松又
会增大人民币贬值压力，现在这种感觉差不多刚刚好，“紧最多紧几天，宽松还是常态，但
不会像去年那么宽松的程度，感觉今年资金面应该就维持这样的格局。”       

    以下为主要货币市场利率报价: 
       
    北京时间11:40            今日(%)    上日(%)   变动(bp)
    -------------------------------------------------------
    质押式回购加权平均利率            
    其中:隔夜      1.9834    1.9895        -0.61
         七天   2.2616    2.2803        -1.87
         14天  2.6265    2.6827     -5.62
   上海证交所质押式回购利率     
    其中:隔夜    2.4500    2.5000     -5.00
         七天    2.3600    2.2100    +15.00
         14天   2.3750    2.2200    +15.50
    回购定盘利率     
    其中:隔夜 2.0080    2.0000     +0.80
         七天 2.3700    2.4000     -3.00
        14天 2.6700    2.7000        -3.00
    Shibor      
    其中:隔夜    2.0080    2.0120     -0.40
         七天    2.3380    2.3430     -0.50
         三个月  2.8390    2.8440     -0.50
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)    

 (发稿 边竞；审校 张喜良)

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