中国货币市场：资金面依旧充裕，公开市场单日净回笼但消化无压力

路透上海8月2日 - 中国银行间市场周二资金面依旧宽裕，主要回购利率略微下行。月 初资金供给相当充沛，尽管今日公开市场单日净回笼规模不小，但市场消化毫无压力，料短 期流动性还将维持稳中偏松格局。 “今天还是宽松，我出资金就要去跪别人啦，只能一早出，晚的话就出不掉了，”北京 一基金公司交易员说。 上海一银行交易员谈到，今日公开市场逆回购操作明显缩量，主要还是资金宽松后机构 申报的需求下降。以目前流动性的充裕程度来看，未来几日即便公开市场继续单日净回笼， 只要减量不是太过剧烈，影响应该都不大。 央行公开市场今日进行了600亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率继续持稳在2.25% ，据此计算，单日净回笼700亿元。 上述基金公司交易员并表示，经济下行压力不减仍要维持稳中偏松资金面，但太宽松又 会增大人民币贬值压力，现在这种感觉差不多刚刚好，“紧最多紧几天，宽松还是常态，但 不会像去年那么宽松的程度，感觉今年资金面应该就维持这样的格局。” 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9834 1.9895 -0.61 七天 2.2616 2.2803 -1.87 14天 2.6265 2.6827 -5.62 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.4500 2.5000 -5.00 七天 2.3600 2.2100 +15.00 14天 2.3750 2.2200 +15.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0080 2.0000 +0.80 七天 2.3700 2.4000 -3.00 14天 2.6700 2.7000 -3.00 Shibor 其中:隔夜 2.0080 2.0120 -0.40 七天 2.3380 2.3430 -0.50 三个月 2.8390 2.8440 -0.50 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)