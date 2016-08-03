版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 3日 星期三 08:00 BJT

台湾经济指标预测--8月3日至8月24日

以下为台湾近期预定公布的经济数据：   
    * 8月1日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分         预估值                  前值
      8/5      1620       外汇存底       7月             --        4,335.52亿美元
      8/5      0830   消费者物价指       7月             --                +0.90%
                           数(CPI)                           
    * 8月8日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分         预估值                  前值
      8/8      1600           出口       7月             --                 -2.1%
    * 8月15日当周  

     日期  当地时间       经济指标  公布月分         预估值                  前值
     8/19      1620         经常帐    第二季             --       顺差207.2亿美元
     8/19      1600     经济成长率    第二季             --                +0.69%
                          (统计值)                                   (第二季初值)
    * 8月22日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分         预估值                  前值
     8/22      1600       外销订单       7月             --                 -2.4%
                          年变动率                           
     8/22      0830     季调失业率       7月             --                 3.96%
     8/23      1600   工业生产指数       7月             --                +0.88%
     8/24      1620       M2年增率       7月             --                +4.42%
     日期  当地时间       经济指标   公布月分        预估值                  前值
       --  1700(预)       重贴现率     第三季            --                1.375%
 
    参看全球经济数据相关资料，点选 
    参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐