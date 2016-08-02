中国汇市：人民币随中间价小幅调整，监管续营造双向波动消化贬值预期

* 人民币早盘与中间价均现调整

* 近期中间价基本遵循定价机制，监管层继续营造双向波动

* 客盘仍有一定购汇需求，大行继续向市场提供美元流动性

* 短期料维持双向波动，出方向可能性有限

路透上海8月2日 - 人民币兑美元即期 周二早盘较上日收盘价回落近百点，中间价亦跌近180点，结束五连升。交易员称，近期中间价基本遵循定价机制，监管层继续营造双向波动来消化贬值预期；另外8月是传统交易淡季，市场容易因流动性问题出现短暂波动，但并不代表趋势。

他们并指出，客盘仍有一定购汇需求，因此大行在合适点位继续向市场提供流动性，确保市场需求得到满足。预计要美国总统大选、人民币加入SDR（特别提款权）等重大事件落定之后，汇市才会出新的方向。

“最近要不是日元上蹿下跳，人民币应该也会消停些，现在很多国际市场参与者大都休假，流动性比较薄，容易大涨大跌，咱们这边（人民币）还算稳定，区间波动为主吧。”一外资行交易员称。

全球汇市方面，美元周二在三周低点附近徘徊，之前公布的美国经济数据表现疲软，降低了美联储提前升息的可能性；澳元为今日稍晚可能放松货币政策做准备。

对于上周日元快速升值，日本财务大臣麻生太郎周二表示，近来汇市走势显示人气“极度不安”，他正密切关注汇市波动。

北京时间11:46，人民币兑美元 即期报6.6476元,上日收报6.639元，夜盘终报6.6423元。今日人民币兑美元中间价 报6.6451元，上日中间价为6.6277元。人民币兑美元即期成交额 为105.73亿美元，上日半日为90.26亿美元。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.11%至94.89；SDR篮子指数微跌至95.6，BIS篮子指数微跌至95.44。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7975元, 上日尾盘为6.7855元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6535元, 上一交易日尾盘报6.6467元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6485；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。