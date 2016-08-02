中国汇市：人民币随中间价小幅调整，监管续营造双向波动消化贬值预期

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
* 人民币早盘与中间价均现调整
* 近期中间价基本遵循定价机制，监管层继续营造双向波动
* 客盘仍有一定购汇需求，大行继续向市场提供美元流动性
* 短期料维持双向波动，出方向可能性有限
路透上海8月2日 - 人民币兑美元即期 周二早盘较上日收盘价回落近百点，中间价亦跌近180点，结束五连升。交易员称，近期中间价基本遵循定价机制，监管层继续营造双向波动来消化贬值预期；另外8月是传统交易淡季，市场容易因流动性问题出现短暂波动，但并不代表趋势。
他们并指出，客盘仍有一定购汇需求，因此大行在合适点位继续向市场提供流动性，确保市场需求得到满足。预计要美国总统大选、人民币加入SDR（特别提款权）等重大事件落定之后，汇市才会出新的方向。
“最近要不是日元上蹿下跳，人民币应该也会消停些，现在很多国际市场参与者大都休假，流动性比较薄，容易大涨大跌，咱们这边（人民币）还算稳定，区间波动为主吧。”一外资行交易员称。
全球汇市方面，美元周二在三周低点附近徘徊，之前公布的美国经济数据表现疲软，降低了美联储提前升息的可能性；澳元为今日稍晚可能放松货币政策做准备。
对于上周日元快速升值，日本财务大臣麻生太郎周二表示，近来汇市走势显示人气“极度不安”，他正密切关注汇市波动。
北京时间11:46，人民币兑美元 即期报6.6476元,上日收报6.639元，夜盘终报6.6423元。今日人民币兑美元中间价 报6.6451元，上日中间价为6.6277元。人民币兑美元即期成交额 为105.73亿美元，上日半日为90.26亿美元。
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.11%至94.89；SDR篮子指数微跌至95.6，BIS篮子指数微跌至95.44。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7975元, 上日尾盘为6.7855元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6535元, 上一交易日尾盘报6.6467元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6485；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。