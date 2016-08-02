中国债市动态：现券震荡仍未脱盘整，国开新债需求平稳配置力量尚可

路透上海8月2日 - 中国银行间债市周二现券窄幅波动，盘势未改，国债期货亦变化有限。交易人士表示，债市整体仍无明显方向，除了部分品种收益率小幅反弹外，其余品种波动并不算大，一级国开新债结果基本符合预期，显示机构配置力量尚可。

“五年期(收益率)略上点，一个bp还好，确实没啥方向，不过配置盘压着，也上不去多少，”上海一银行交易员表示。

他并表示，短期看收益率存在反弹的压力，从今天国开招标结果来看，配置力道还算可以，但是需求跟上周相比要稍微弱一点，不过即便收益率上行，预计也空间有限，短期就是维持震荡。

国开行上午招标的三年、五年、七年期、10年和20年五期增发债固息增发债，中标收益率依次为2.6829%、2.8810%、3.1328、3.1318%和3.5099%，基本接近此前市场预期。

兴业证券固定收益研究团队认为，从目前来看，经济基本面仍然有下行的压力，对债市存在支撑， 但是债市的一些驱动因素正在从稳定向不稳定转化，包括8月以后的地方债发行大量增加、稳增长的压力变化、以及金融监管去杠杆的情况等。

“建议利率债投资者保持仓位，多看少动，积极关注驱动因素的变化，”报告称，信用债方面，除了防范信用风险之外，则建议在市场环境较好的时候降低杠杆。

二级市场活跃券、剩余期限近10年的国开行160210券最新报价 在3.1600%/3.1575%，上日尾盘为3.1600%/3.1560%。