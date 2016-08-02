《全球汇市》美元陷于三周低点附近，澳元扳回央行降息后的跌幅

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动

1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。