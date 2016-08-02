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亚洲 | 2016年 8月 2日 星期二 14:17 BJT

《全球汇市》美元陷于三周低点附近，澳元扳回央行降息后的跌幅

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1179  1.1159  +0.18  +2.94  1.0860
    美元/日圆            102.04  102.38  -0.33 -15.18  120.30
    欧元/日圆         114.06  114.29  -0.20 -12.58  130.47
    美元/瑞郎            0.9666  0.9682  -0.17  -3.51  1.0018
    英镑/美元            1.3172  1.3173  -0.01 -10.63  1.4738
    美元/加元            1.3113  1.3121  -0.06  -5.25  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6480  6.6455  +0.04  +1.22  6.5680
    澳元/美元            0.7548  0.7534  +0.19  +3.75  0.7275
    新西兰元/美元        0.7206  0.7170  +0.50  +5.58  0.6825
    澳元/日圆         77.040  77.160  -0.16 -12.07  87.620
    新西兰元/日圆     73.540  73.440  +0.14 -10.30  81.980
    英镑/日圆         134.45  134.85  -0.30 -24.13  177.22
    澳元/新西兰元     1.0472  1.0502  -0.29  -1.80  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王洋/李春喜/戴素萍/张若琪 审校 艾茂林/蔡美珍/孙茉莉/王丽鑫)

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