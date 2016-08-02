《汇市简讯》欧洲盘初：澳元仍上涨，尽管澳洲央行今日降息

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
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* 澳元/美元涨0.15%，新西兰元/美元涨0.45%，美元/日圆跌0.14%，欧元/美元涨0.13%
* 美元/人民币在岸市场汇率涨0.08%，美元/印尼卢比涨0.08%，美元/马币0.56%，美元/韩元持平
* 日经指数跌1.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.36%，西德克萨斯中质油(WTI)涨0.17%，10年期日债收益率为负0.06%，美国指标公债收益率报1.51%
* 澳洲央行一如预期降息25个基点至纪录低位1.5%，因通胀放缓
* 日本公债遭遇三年来最大跌势，日本央行政策疑虑浮现
* IFR欧洲开盘：r.reuters.com/dec27t
* 香港市场因台风休市(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
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