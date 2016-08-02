《汇市简讯》欧洲盘初：澳元仍上涨，尽管澳洲央行今日降息

* 日经指数跌1.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.36%，西德克萨斯中质油(WTI)涨0.17%，10年期日债收益率为负0.06%，美国指标公债收益率报1.51%

* 澳洲央行一如预期降息25个基点至纪录低位1.5%，因通胀放缓