版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 2日 星期二 14:16 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：澳元仍上涨，尽管澳洲央行今日降息

0604GMT

* 澳元/美元涨0.15%，新西兰元/美元涨0.45%，美元/日圆跌0.14%，欧元/美元涨0.13%

* 美元/人民币在岸市场汇率涨0.08%，美元/印尼卢比涨0.08%，美元/马币0.56%，美元/韩元持平

* 日经指数跌1.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.36%，西德克萨斯中质油(WTI)涨0.17%，10年期日债收益率为负0.06%，美国指标公债收益率报1.51%

* 澳洲央行一如预期降息25个基点至纪录低位1.5%，因通胀放缓

* 日本公债遭遇三年来最大跌势，日本央行政策疑虑浮现

* IFR欧洲开盘：r.reuters.com/dec27t

* 香港市场因台风休市(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐