台湾股市：小幅收低，因国际股市普遍回落

路透台北8月2日 - 台湾股市周二小幅收低。分析师表示，因昨晚美股微跌且亚洲股市表现也偏弱，在缺乏更多热钱进入股市挹注下，大盘仅能狭幅整理，等待更多的讯息引导盘势。

台湾加权股价指数 收低0.13%，至9,068.76点；今日成交初值 为732.60亿台币，上交易日修正后为788.04亿。

兆丰投顾不愿具名分析师表示，从美股到亚洲股市的走势都差不多，面临指数涨多追价无力的状况。但资金行情依旧，要出现像样的回档也不容易。

〞除非有基本面利多、旺季效应等题材拉动。〞他说。

该分析师认为，上市柜公司7月营收因尚未进入旺季，所以不足以成为趋动股价上涨题材，需等到8、9月营收才有机会，因此近期台股最好的状态就是逢高整理，指数应该会在8,900点月线与9,100点间整理。

群益投信也表示，台股目前成交值稳定放量，外资也持续买进现货，同时台指期净多单也来到高档区，短期筹码面仍有利大盘维持偏多格局；不过，台股目前指数已来到区间相对高档，推估指数将逐渐进入震荡格局，选股不选市是现阶段的投资策略。