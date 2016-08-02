日股业绩：本田汽车第一财季营业利润增11.5%，销量上升抵消汇率影响

路透东京8月2日 - 日本按销售计第三大汽车生产商本田汽车 公布，第一财季营业利润增长11.5%，因削减成本措施及汽车和摩托车销量上升，抵消了日圆走强的影响。

本田汽车当季营业利润为2,668亿日圆(26.1亿美元)，超过了汤森路透I/B/E/S/调查10位分析师平均预计的约1,833.1亿日圆。

本田维持对截至明年3月整个财年的原财测，即净利将上升13.2%，至3,900亿日圆，因公司预计汽车销售略微上升，而且召回高田 所产潜在瑕疵气囊的成本下降。

该公司预计，今年日圆兑美元平均为105日圆，日圆兑欧元为120日圆，料将把营业利润削掉3,030亿日圆。(完)