日股业绩：本田汽车第一财季营业利润增11.5%，销量上升抵消汇率影响

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透东京8月2日 - 日本按销售计第三大汽车生产商本田汽车 公布，第一财季营业利润增长11.5%，因削减成本措施及汽车和摩托车销量上升，抵消了日圆走强的影响。
本田汽车当季营业利润为2,668亿日圆(26.1亿美元)，超过了汤森路透I/B/E/S/调查10位分析师平均预计的约1,833.1亿日圆。
本田维持对截至明年3月整个财年的原财测，即净利将上升13.2%，至3,900亿日圆，因公司预计汽车销售略微上升，而且召回高田 所产潜在瑕疵气囊的成本下降。
该公司预计，今年日圆兑美元平均为105日圆，日圆兑欧元为120日圆，料将把营业利润削掉3,030亿日圆。(完)
(编译 于春红; 审校 刘秀红)
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。