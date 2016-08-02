重发-美国个股：Discovery战略投资香港VS MEDIA，助华语视频在全球传播

标题新闻：印尼央行总裁预计商业银行将在未来15-24个月逐渐下调贷款利率
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路透上海8月2日 - 继获得中国华人文化控股集团的战略投资后，网络红人“经纪人”--香港VS MEDIA周二宣布，其获得美国Discovery Communications（探索传播） 的战略投资，双方将在内容方面开展深度合作，探索传播将把VS MEDIA创作人优质的华语内容推广到海外。
VS MEDIA是全球首个以华人创作人为主的多媒体网络联盟，旨在帮助网红的自媒体视频在国内优酷、腾讯视频以及海外YouTube等多平台播出，打造个人品牌，实现多渠道推广并赢得回报。此次合作的双方均不愿透露本次战略投资的具体财务细节。
VS MEDIA创始人兼首席执行官（CEO）黄雅芬表示，“今年6月我们得到了来自华人文化的战略投资，助力VS MEDIA在移动互联网视频领域开拓了更多商业机会；而如今与探索传播的合作，让我们年轻的创作人们有了更多施展才华的空间，在国际化上更上一层楼。”
她说，探索传播在全球200多个国家有发行和传播渠道，双方战略合作后，华语创作人的内容将有更多机会在全球推广和传播。
Discovery亚太电视网总裁与董事总经理亚瑟·贝思廷表示，新一代年轻人是迄今为止移动化程度最高的一代，极其渴望在线内容。探索传播历来擅长以创新、身临其境的方式讲故事，结合VS MEDIA，将为用户呈上一个充满创意的内容生态系统。
黄雅芬还宣布，VS MEDIA将成立一只2,600万元人民币的VSME梦想创作基金，将甄选创作人的原创内容创意，为创作人提供设备、资金、训练，帮助创作人制作高品质的视频内容。VS MEDIA目前已经敲定了五个IP创意想法。
VS MEDIA的目标客户群为35岁以下的年轻人，即80后（1980年后出生）和90后。目前网红的商业模式主要包括广告、电子商务及直播。
2013年中成立的VS MEDIA目前已在大中华区完成布局设点，拥有500多位创作伙伴，订阅用户人数超过5,500万，每月产生3,000小时内容，月视频播放量3.2亿。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。