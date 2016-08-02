重发-美国个股：Discovery战略投资香港VS MEDIA，助华语视频在全球传播

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路透上海8月2日 - 继获得中国华人文化控股集团的战略投资后，网络红人“经纪人”--香港VS MEDIA周二宣布，其获得美国Discovery Communications（探索传播） 的战略投资，双方将在内容方面开展深度合作，探索传播将把VS MEDIA创作人优质的华语内容推广到海外。

VS MEDIA是全球首个以华人创作人为主的多媒体网络联盟，旨在帮助网红的自媒体视频在国内优酷、腾讯视频以及海外YouTube等多平台播出，打造个人品牌，实现多渠道推广并赢得回报。此次合作的双方均不愿透露本次战略投资的具体财务细节。

VS MEDIA创始人兼首席执行官（CEO）黄雅芬表示，“今年6月我们得到了来自华人文化的战略投资，助力VS MEDIA在移动互联网视频领域开拓了更多商业机会；而如今与探索传播的合作，让我们年轻的创作人们有了更多施展才华的空间，在国际化上更上一层楼。”

她说，探索传播在全球200多个国家有发行和传播渠道，双方战略合作后，华语创作人的内容将有更多机会在全球推广和传播。

Discovery亚太电视网总裁与董事总经理亚瑟·贝思廷表示，新一代年轻人是迄今为止移动化程度最高的一代，极其渴望在线内容。探索传播历来擅长以创新、身临其境的方式讲故事，结合VS MEDIA，将为用户呈上一个充满创意的内容生态系统。

黄雅芬还宣布，VS MEDIA将成立一只2,600万元人民币的VSME梦想创作基金，将甄选创作人的原创内容创意，为创作人提供设备、资金、训练，帮助创作人制作高品质的视频内容。VS MEDIA目前已经敲定了五个IP创意想法。

VS MEDIA的目标客户群为35岁以下的年轻人，即80后（1980年后出生）和90后。目前网红的商业模式主要包括广告、电子商务及直播。