东南亚金融：印尼和马来西亚签署协议，放宽双方银行市场准入

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，ADNOC旗下发生火灾炼厂料很快复产
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
路透雅加达8月2日 - 印尼和马来西亚已同意，放松双方银行进入对方市场的准入要求。这是东南亚经济体间为更全面整合做出的努力之一。
此举或将该地区两个最大的伊斯兰银行体系联结起来，并可能使马来西亚的银行在准入印尼市场方面占据先机。印尼是全球最大的穆斯林国家，仍对外国银行设限。
印尼金融服务管理局周一晚间在声明中称，印尼金融监管机构以及马来西亚央行--马来西亚国家银行的负责人在雅加达签署了协议。
“协议旨在根据互惠原则，通过允许满足一定条件的银行在两国辖内开展业务，减少在市场准入以及两国银行业活动方面的失衡，”声明称。
根据协议，每国将允许组建三个可获得当地银行待遇的银行集团。声明称，对于马来西亚的银行而言，这三个银行集团将包括已经在印尼运营业务的银行集团。
马来西亚联昌国际集团(CIMB) 和马来亚银行 已在印尼开展业务。
印尼国有的万自立银行 公司秘书Rohan Hafas周二短信告知路透，该行计划在马来西亚拓展零售银行及汇款服务等业务。(完)
(编译 王琛；审校 艾茂林)
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。