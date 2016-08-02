东南亚金融：印尼和马来西亚签署协议，放宽双方银行市场准入

路透雅加达8月2日 - 印尼和马来西亚已同意，放松双方银行进入对方市场的准入要求。这是东南亚经济体间为更全面整合做出的努力之一。

此举或将该地区两个最大的伊斯兰银行体系联结起来，并可能使马来西亚的银行在准入印尼市场方面占据先机。印尼是全球最大的穆斯林国家，仍对外国银行设限。

印尼金融服务管理局周一晚间在声明中称，印尼金融监管机构以及马来西亚央行--马来西亚国家银行的负责人在雅加达签署了协议。

“协议旨在根据互惠原则，通过允许满足一定条件的银行在两国辖内开展业务，减少在市场准入以及两国银行业活动方面的失衡，”声明称。

根据协议，每国将允许组建三个可获得当地银行待遇的银行集团。声明称，对于马来西亚的银行而言，这三个银行集团将包括已经在印尼运营业务的银行集团。

马来西亚联昌国际集团(CIMB) 和马来亚银行 已在印尼开展业务。

印尼国有的万自立银行 公司秘书Rohan Hafas周二短信告知路透，该行计划在马来西亚拓展零售银行及汇款服务等业务。(完)