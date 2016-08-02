新闻稿：中国的网络约车服务新规对汽车租赁公司构成长期正面影响--标普

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香港，2016年8月2日—中国对网络约车服务的新规将在长期内对国内汽车租赁公司构成正面影响。标普全球评级认为，这种正面影响将惠及部分中国轿车租赁公司，且是间接性的；未来两年内不会产生显着的正面影响。我们预计，上述新规对神州租车有限公司（神州租车，BB+/负面/--；cnBBB/--）和一嗨汽车租赁有限公司（一嗨租车，BB/稳定/--；cnBBB-/--）的影响为中性。 2016年7月28日，中国交通运输部发布出租汽车服务和网络预约出租汽车服务行业的最终管理规定。上述规定要求所有运营车辆和司机均需获得营运资格，并且推动实行合理的定价机制。由于地方和省级政府根据这一规定制定实施细则，因此各地区间可能存在差异。 标普全球评级信用分析师吕岚表示：“我们认为，监管框架改善最终会令中国大型汽车租赁公司受益。这是因为网络约车服务提供商大部分采取轻资产战略，可能租赁更多的注册车辆来维护市场地位。” 在过去12个月内，汽车租赁公司（如神州租车和一嗨租车）为接入网络预约出租汽车平台的司机租赁了更多的车辆，并提供专车服务。这种关系通常是长期性的，并且有助于汽车租赁公司提高汽车租赁率和稳定每辆车的日均租赁收入，从而改善经营效率。 吕岚表示：“租赁公司将需要更多资本来采购车辆，从而满足对租赁车辆日益增长的需求。因此，我们预计，只有那些融资渠道通畅以及经营效率和客户服务更好的公司才能胜出。” 通过子公司或关联公司涉足汽车服务业务的大型汽车租赁公司也将从获得监管的网络约车市场增长中受益。我们认为，中国政府鼓励创新的汽车服务作为传统出租汽车行业的补充。因此，我们预计，公司之间资本支持的价格战不会吸引客户。合理的定价机制将在长期内令所有市场参与者受益。 只有评级委员会可以决定评级行动，本报告并不构成评级行动。(完)