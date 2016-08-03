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亚洲 | 2016年 8月 3日 星期三 08:00 BJT

台湾货币市场：8月3日及下提存期资金预期变化一览表

台湾货币市场周三及下提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行定存单到期3,820.5亿台币亿台币。
    --财105-4国库券到期，天期为182天期，金额200亿台币。  
    --台化 发放205.14亿台币现金股利。           
    
    **紧缩因素：
    --摩根大通发行30年债券交割，金额为5亿美元。
    --加拿大皇家银行伦敦分行发行的30年期债券，金额为3亿美元。    
    --央行料发行存单。 

   -------------------------------------------------------------------------------------- 
    下提存期    

    宽松因素：
    --央行存单到期 4兆(万亿)6,231.3亿台币。   
           8/04                      1,925亿台币
           8/05                         38亿台币
           8/08                      3,634亿台币
           8/09                      2,340亿台币
           8/10                    1,279.5亿台币
           8/11                    1,785.5亿台币
           8/12                      2,690亿台币
           8/15                    3,102.5亿台币
           8/16                    4,235.8亿台币
           8/17                      1,978亿台币
           8/18                      2,316亿台币
           8/19                      1,618亿台币
           8/22                      2,412亿台币
           8/23                    2,827.5亿台币
           8/24                    3,973.5亿台币
           8/25                      3,200亿台币
           8/26                      1,597亿台币
           8/29                    3,471.5亿台币
           8/30                    1,687.5亿台币
           8/31                         51亿台币
           9/01                         34亿台币
           9/02                         31亿台币
           9/03                          4亿台币
   
    --公债还本与付息共620.875亿台币。    
           8/4     103甲12期2息          7.875亿台币
           8/7      90甲6期本金            500亿台币
           8/7      90甲6期15息          18.75亿台币
          8/10      101甲7期4息              9亿台币
          8/10     104甲11期1息           6.75亿台币
          8/12      99甲7期6息              14亿台币
          8/13      98甲5期7息           12.75亿台币
          8/14      97甲5期8息           15.75亿台币
          8/16      91甲7期14息             15亿台币
          8/22      100甲8期5息          11.25亿台币
          8/24      101甲8期4息           9.75亿台币
    --上市大型公司现金股利发放时程：
      8/05：远传122.19亿台币。          
      8/10：台塑229.17亿台币、元大金43.26亿台币。                  
      8/11：联发科172.87亿台币、联电69.07亿台币。        
      8/17：南亚261.72亿台币。          
      8/25：第一金108.88亿台币          
      8/26：中华电425.51亿台币、和硕129.54亿台币、广达146.78亿台币及中信金146.02亿台币。        
                               
      8/31：华硕111.41亿台币及正崴102.47亿台币。                  
      9/02：兆丰金203.997亿台币。        
            
    紧缩因素：
    --8/5：财政部发行105甲10期公债300亿台币，天期为30年期，8/2标售。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)              


 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)

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