国际油市：美国原油期货小升至40美元上方，但供给过剩疑虑犹存

尽管油价周二略有上涨，但油市数据预示看跌市况。

行业数据显示，6月份全球用于新生产的活跃钻机数量小增两口至1,407，为今年以来首次增加，主要受到美国钻探活动上升提振。

政府数据显示，美国实际产油量也略有上升，而且石油输出国组织(OPEC)成员国伊拉克产油量也在上升。

金融石油交易员已注意到实物原油供应过剩，对冲基金已买入大量看跌油价的押注。

“商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据显示，上周美国原油数据中投机客的空仓增幅创下纪录高位。这是自2006年开始统计该数据以来的最大增幅，导致美国原油净多头降至2月以来的最低水准，”ClipperDat的Matt Smith在一份报告中说。 “CFTC报告的另一个利空消息是汽油仓位情况。由于对冲基金押注汽油供应将继续过剩，投机客的汽油净空仓已创下纪录高位，”他并称。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻