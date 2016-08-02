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亚洲 | 2016年 8月 2日 星期二 15:35 BJT

表格：台湾上市公司2016年现金股利发放日程表

路透台北8月2日 - 台湾上市公司自7月下旬将密集发放现金股利。根据路透初步统计，今年发放最大额现
金股利企业为台积电 ，其高达1,555.8亿台币的现金股利，已于7月21日发放。           

    交易人士表示，现金股利发放将对货币市场资金流动造成较大影响；金管会统计显示，目前外资持有台股
市值达逾三成，预料外资在领取现金股利之后，将陆续出现汇出需求。

    以下为大型上市公司公布预订发放现金股利的相关细节（金额单位为亿台币)：

     公司名称       现金股利发放金额     发放日期     
    ----------------------------------------------- 
    台化          205.14          8/3 
    远传          122.19          8/5  
    台塑          229.17          8/10 
    元大金         43.26          8/10
    联发科        172.87          8/11
    联电           69.07          8/11 
    南亚          261.72          8/17 
    第一金        108.88          8/25
    中华电        425.51          8/26  
    和硕          129.54          8/26
    广达          146.78          8/26
    中信金        146.02          8/26
    华硕          111.41          8/31
    正崴          102.47          8/31
    兆丰金        203.997         9/2
    彰化银行       29.6           9/7
    统一超         74.85          9/7 
   *大立光         85.18          9/8 
    统一          113.64          9/9 
    日月光        124.77          9/9 
    华南金         62.41          9/9 
    合库金         33.22          9/14
   
    查询各上市公司股利发放，请点选(here) 
    
    注:1.资料来源为台湾证券交易所及路透计算。
       2.*表更新。(完)     

 (记者 董永年； 审校 詹静宜)

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