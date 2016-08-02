台湾债市：10年公债殖利率随美债收高，30年新券标售符合预期略收敛升幅

* 指标10年债殖利率随美债小幅收高 * 30年新券标售符合预期略收敛升幅 * 明日105/4殖利率暂看在0.67-0.69% 路透台北8月2日 - 台湾10年期公债105/4 周二殖利率微收高。交易员称， 由于美国指标10年公债殖利率上日反弹，带动台债主流券走势区间偏空，惟30年新券105/10 标售结果符合预期，尾盘主流券殖利率升幅同步略见收敛。 他们指出，这波资金行情同时炒热股债双多头，有望支撑台债殖利率维持低档整理格局 ，在30年长券变数厘清后，短线暂且消化英国央行利率决定及美国非农就业数据等国际变数 ，此皆攸关资金行情能否再续，料105/4殖利率续在既有区间盘整，静待国际变数厘清。 〞资金问题还是最主要的点。〞一位大型民营银行台债交易员说。 另位大型证券台债交易员也提及，美国将于周五公布非农就业报告，若该数据表现优于 预期，将提振市场对美国今年升息预期，将带动台债殖利率区间偏升；反之若结果不如预期 ，则将带动台债殖利率随美债趋跌整理。 台湾央行周二表示，财政部委托标售的30年公债105/10期得标利率为1.403%。该结果符 合市场预期，并较上次同年期公债标售的1.65%走跌24.7个基点。 美国公债收益率周一从上周五触及的数周低点反弹，因微软 进行了历来规模第 五大的公司债发行，带走了对避险美债的兴致，且市场出现获利了结。指标10年期公债US1 0YT=RR收益率报1.5077%，上周五曾触及逾两周低点1.450%。 此外，台湾股市周二小幅收低0.13%，至9,068.76点。分析师表示，因昨晚美股微跌且 亚洲股市表现也偏弱，在缺乏更多热钱进入股市挹注下，大盘仅能狭幅整理，等待更多的讯 息引导盘势。 交易员预估，明日标债前105/4期殖利率区间料在0.67-0.69%；而五年券105/8A05108= TWO殖利率区间则暂看在0.50-0.52%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 +0.80 0.5180% 0.5110-0.5235% 21.5 10 105/4 +0.50 0.6835% 0.6800-0.6999% 100.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 1.3905% 20 105/9 1.1150% 10 105/4 0.6835% 5 105/8 0.5180% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)