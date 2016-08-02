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亚洲 | 2016年 8月 2日 星期二 15:26 BJT

台湾债市：10年公债殖利率随美债收高，30年新券标售符合预期略收敛升幅

* 指标10年债殖利率随美债小幅收高
    * 30年新券标售符合预期略收敛升幅
    * 明日105/4殖利率暂看在0.67-0.69%

    路透台北8月2日 - 台湾10年期公债105/4 周二殖利率微收高。交易员称，
由于美国指标10年公债殖利率上日反弹，带动台债主流券走势区间偏空，惟30年新券105/10
 标售结果符合预期，尾盘主流券殖利率升幅同步略见收敛。
    
    他们指出，这波资金行情同时炒热股债双多头，有望支撑台债殖利率维持低档整理格局
，在30年长券变数厘清后，短线暂且消化英国央行利率决定及美国非农就业数据等国际变数
，此皆攸关资金行情能否再续，料105/4殖利率续在既有区间盘整，静待国际变数厘清。
    
    〞资金问题还是最主要的点。〞一位大型民营银行台债交易员说。
    
    另位大型证券台债交易员也提及，美国将于周五公布非农就业报告，若该数据表现优于
预期，将提振市场对美国今年升息预期，将带动台债殖利率区间偏升；反之若结果不如预期
，则将带动台债殖利率随美债趋跌整理。
    
    台湾央行周二表示，财政部委托标售的30年公债105/10期得标利率为1.403%。该结果符
合市场预期，并较上次同年期公债标售的1.65%走跌24.7个基点。 
    
    美国公债收益率周一从上周五触及的数周低点反弹，因微软 进行了历来规模第
五大的公司债发行，带走了对避险美债的兴致，且市场出现获利了结。指标10年期公债US1
0YT=RR收益率报1.5077%，上周五曾触及逾两周低点1.450%。 
    
    此外，台湾股市周二小幅收低0.13%，至9,068.76点。分析师表示，因昨晚美股微跌且
亚洲股市表现也偏弱，在缺乏更多热钱进入股市挹注下，大盘仅能狭幅整理，等待更多的讯
息引导盘势。 
   
    交易员预估，明日标债前105/4期殖利率区间料在0.67-0.69%；而五年券105/8A05108=
TWO殖利率区间则暂看在0.50-0.52%。
    
      收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                              (亿台币)
  期                                                                 
   5   105/8                      +0.80     0.5180%  0.5110-0.5235%      21.5
  10   105/4                      +0.50     0.6835%  0.6800-0.6999%     100.0
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  30    105/10                       1.3905%
  20     105/9                       1.1150%
  10     105/4                       0.6835%
   5     105/8                       0.5180%
   3     105/1                      没有成交
   2     105/3                      没有成交
 (完)

 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)

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