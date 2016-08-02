日本债市：公债遭遇三年最差表现，因担心央行放慢购债步伐

“如果央行可以继续当前政策，他们根本不需要作这个重新评估，”三井住友资产管理固定收益投资主管Jun Fukashiro称。

“但现在不确定他们要如何重新评估，这对市场造成巨大不确定性。目前而言，投资人正在削减对于进一步降息的过度预期，”他称。

10年期公债期货周二收盘下跌0.91点至151.33，过去三个交易日共下跌2.47点，创下2013年5月以来的最大三日跌势。

10年期公债收益率 一度触及四个半月高点负0.025%，最新报负0.060%，日内大涨8.0个基点。15年期公债收益率周五转为正值，为一个月来首见。

日本央行表示，将在9月下次会议对经济及央行政策效果做全面性评估；该行日前决议扩大购买上市交易基金(ETF)来扩大宽松。

不过日本央行避免扩大现有购债规模，也不愿进一步调降银行存放于央行资金的存款利率，该利率现为负0.10%，让部分交易商原先的预期落空。

“起初市场将日本央行的评估视为扩大宽松的宣示。但再历经一番思考后，市场人士惊觉若日本央行相信这些措施的效果，可能早就已经采取这些措施，”一日本主要银行的自营业务资深交易员表示。

市场对于日本央行下月的行动没有太大共识。

但投资人认为日本央行可能避免的一个选项，就是进一部调降已为负值的央行存款利率，因负利率已对银行业者构成负担，同时政界人士也担心这可能对储户造成不利。

隔夜利率交换(overnight index swap, OIS) 显示，市场几乎已经完全排除未来数月降息的可能。

由于降息可能性偏低，负收益率的短天期债券遭到全面抛售，长天期债券则表现稍佳。

五年期公债收益率 一度上涨多达11个基点至负0.12%，创3月中旬以来最高，且自不到一周前所及的纪录低点负0.380%大涨26个基点。

该收益率最新报负0.15%，日内上涨8个基点。

30年期公债收益率 仅上涨4个基点至0.315%。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.165% +7.5 -0.240%

五年期公债 -0.150% +8.0 -0.230%

10年期公债 -0.060% +8.0 -0.140%

20年期公债 0.250% +4.0 0.210%

30年期公债 0.320% +3.5 0.285%

10年期公债期货 <0#JGB:> 151.33 -0.91 152.24

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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