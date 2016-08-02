欧股业绩：德国商银警告称，客户谨慎和负利率环境将令2016年获利下滑

路透基点：中策橡胶寻求3亿美元再融资
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
路透法兰克福8月2日 - 德国商业银行 周二发出业绩预警，称由于客户趋于保守谨慎以及欧洲央行实施负利率令其营收受到拖累，该银行今年获利可能下降。
德国商业银行做出的最新业绩预测较之前一次更加暗淡，即经济环境令银行面临“更大的挑战”，难以实现类似去年的10.6亿欧元获利。
“虽然调降业绩展望是意料之中的事情，但该行股票料将进一步下跌。”一位驻法兰克福的交易员说道。
德国商业银行称，低利率环境和地缘政治不确定性导致的客户谨慎行为，都冲击了银行获利，尽管整体仍在成长。
“银行预计负利率环境和负面市场氛围将进一步令营收承压，”德国商业银行在季度报告中指出，并称贷款损失拨备料将温和上升，部分是因为船运市场情况艰难，该行在这个领域拥有54亿欧元的曝险。
德国商业银行公布，第二季净利从上年同期的3.07亿欧元降至2.09亿欧元。(完)
(编译 高琦 审校 王洋)
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
路透伦敦1月16日 - 交易商称，德国央行周一首次买入收益率低于欧洲央行(ECB)存款利率的债券。欧洲央行本月对量化宽松(QE)计划作出广泛修改。
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。