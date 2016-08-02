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债券 | 2016年 8月 2日 星期二 16:04 BJT

欧股业绩：德国商银警告称，客户谨慎和负利率环境将令2016年获利下滑

路透法兰克福8月2日 - 德国商业银行 周二发出业绩预警，称由于客户趋于保守谨慎以及欧洲央行实施负利率令其营收受到拖累，该银行今年获利可能下降。

德国商业银行做出的最新业绩预测较之前一次更加暗淡，即经济环境令银行面临“更大的挑战”，难以实现类似去年的10.6亿欧元获利。

“虽然调降业绩展望是意料之中的事情，但该行股票料将进一步下跌。”一位驻法兰克福的交易员说道。

德国商业银行称，低利率环境和地缘政治不确定性导致的客户谨慎行为，都冲击了银行获利，尽管整体仍在成长。

“银行预计负利率环境和负面市场氛围将进一步令营收承压，”德国商业银行在季度报告中指出，并称贷款损失拨备料将温和上升，部分是因为船运市场情况艰难，该行在这个领域拥有54亿欧元的曝险。

德国商业银行公布，第二季净利从上年同期的3.07亿欧元降至2.09亿欧元。(完)

(编译 高琦 审校 王洋)

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