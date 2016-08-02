澳新汇市：澳元对央行降息显出韧性，新西兰元待全球乳品拍卖结果

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
银行间利率期货<0#YIB:>走扬，因市场认为后续还会再降息，12月前再次行动的可能性为近70%。
“我们认为澳元逢低有良好支撑，因铁矿石价格强劲、英国公投退欧后的全球风险信心回升，且全球对收益的需求稳健，加上美元在近期区间交投，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)全球市场策略主管Robert Rennie表示。
新西兰元兑美元 周二上涨0.5%至0.7206美元。
投资人如今静候周三早上的全球奶制品标售结果，期货暗示整体奶价将会走升。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/戴素萍 审校 高琦/王洋)
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。