澳新汇市：澳元对央行降息显出韧性，新西兰元待全球乳品拍卖结果

银行间利率期货<0#YIB:>走扬，因市场认为后续还会再降息，12月前再次行动的可能性为近70%。

“我们认为澳元逢低有良好支撑，因铁矿石价格强劲、英国公投退欧后的全球风险信心回升，且全球对收益的需求稳健，加上美元在近期区间交投，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)全球市场策略主管Robert Rennie表示。

新西兰元兑美元 周二上涨0.5%至0.7206美元。

投资人如今静候周三早上的全球奶制品标售结果，期货暗示整体奶价将会走升。(完)

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