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亚洲 | 2016年 8月 2日 星期二 15:56 BJT

《汇市简讯》美元/日圆下跌，日本政府刺激计划符合预期

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* 日本内阁批准1,300亿美元的财政措施，以重振经济

* 美元/日圆跌穿周一/上周五低位102.00-101.97，报101.79

* 101.76为99.99-107.49走势的76.4%回档位。为下探7月8日低位99.99日圆敞开大门

* 99.00为英国公投退欧后低位目标，在日高101.83及103.00有卖压。

* 现汇下跌暂时拉高波动率 (完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张明钧)

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