《汇市简讯》美元/日圆下跌，日本政府刺激计划符合预期

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
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* 日本内阁批准1,300亿美元的财政措施，以重振经济
* 美元/日圆跌穿周一/上周五低位102.00-101.97，报101.79
* 101.76为99.99-107.49走势的76.4%回档位。为下探7月8日低位99.99日圆敞开大门
* 99.00为英国公投退欧后低位目标，在日高101.83及103.00有卖压。
* 现汇下跌暂时拉高波动率 (完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张明钧)
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路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。