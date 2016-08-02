《汇市简讯》美元/日圆下跌，日本政府刺激计划符合预期

* 日本内阁批准1,300亿美元的财政措施，以重振经济

* 101.76为99.99-107.49走势的76.4%回档位。为下探7月8日低位99.99日圆敞开大门

* 99.00为英国公投退欧后低位目标，在日高101.83及103.00有卖压。