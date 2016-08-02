中国期市：铁矿石期货触及14周高位，受钢价上涨提振

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透马尼拉8月2日 - 中国铁矿石期货周二延续近期涨势，触及14周高位，因钢价上涨激励生产企业买入铁矿石。
交易商称，这应持续增强对实货铁矿石船货的买盘，将指标现货价格进一步推升至每吨60美元上方。
“冶炼厂能够获利，因此他们持续增加产量，以抓住这一良好市况，”上海一铁矿石交易商称。
“目前来说，他们愿意买入高质量原材料，这样他们可以提高生产率。”
大连商品交易所交投最热络的9月铁矿石期货 收高2.8%，报每吨485.50元人民币(73美元)，稍早升至4月25日以来最高位489元。
根据钢铁指数(TSI)，运至天津港的铁矿石价格.IO62-CNI=SI周一涨2.9%，至5月4日以来最高的60.50美元。(完)
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(编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。