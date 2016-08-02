《汇市简讯》欧元/美元创英国公投退欧以来新高，但在云区遇阻

路透基点：中策橡胶寻求3亿美元再融资
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
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* 欧元/美元升穿上周五高位1.1197，触及1.1208，为6月24日以来新高
* 日线图云区(1.1171-1.1264)使汇价上行遇阻
* 涨势受益于美元走软，但美元指数现已摆脱盘中新低
* 美元指数一度跌至95.42，现已回升至95.47。支撑位为上周五所及7月5日以来低位95.38
* 55日移动均线切入位1.1237为下一关键阻力，然后是日线图云区顶部
* 支撑位见于日低1.1160，继而是55日移动均线切入位1.1159，小时图云区顶部/周一低位1.1155(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
路透伦敦1月16日 - 交易商称，德国央行周一首次买入收益率低于欧洲央行(ECB)存款利率的债券。欧洲央行本月对量化宽松(QE)计划作出广泛修改。
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。