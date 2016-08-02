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债券 | 2016年 8月 2日 星期二 16:13 BJT

《汇市简讯》欧元/美元创英国公投退欧以来新高，但在云区遇阻

0800GMT

* 欧元/美元升穿上周五高位1.1197，触及1.1208，为6月24日以来新高

* 日线图云区(1.1171-1.1264)使汇价上行遇阻

* 涨势受益于美元走软，但美元指数现已摆脱盘中新低

* 美元指数一度跌至95.42，现已回升至95.47。支撑位为上周五所及7月5日以来低位95.38

* 55日移动均线切入位1.1237为下一关键阻力，然后是日线图云区顶部

* 支撑位见于日低1.1160，继而是55日移动均线切入位1.1159，小时图云区顶部/周一低位1.1155(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

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