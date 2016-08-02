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亚洲 | 2016年 8月 2日 星期二 16:38 BJT

《全球汇市》欧元触及五周高位，日圆在日本内阁批准刺激方案后上涨

重要的是，日本央行上周举措看来并未考虑以新一轮的印钞行动支持
政府计画，而这已反映在过去数日日本公债收益率大涨行情上。
    
    若澳洲央行原先打算藉由降息及削弱澳元来提振出口，那么只能说该
行完全时运不济。
    
    澳洲央行降息0.25个百分点过后，澳元 起初略为下跌，但之
后回升，日内上涨0.4%至0.7561美元。
    
    “最初反应为下跌至0.7495，但如今日内实际已转为上涨，”伦敦西
联汇款企业财务销售主管Tobias Davis表示。
    
    “市场已经反映了降息，因此澳元/美元跌势有限。我敢说澳洲央行
原本期待更为强劲的反应，其目的在于维持该国出口竞争力。”
                                          纽约   当日  今年来  2
015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  
收市价
    
    欧元/美元            1.1197  1.1159  +0.34  +3.10  1.
0860
    美元/日圆            101.55  102.38  -0.81 -15.59  12
0.30
    欧元/日圆         113.69  114.29  -0.52 -12.86  13
0.47
    美元/瑞郎            0.9662  0.9682  -0.21  -3.55  1.
0018
    英镑/美元            1.3197  1.3173  +0.18 -10.46  1.
4738
    美元/加元            1.3116  1.3121  -0.04  -5.22  1.
3839
    美元/离岸人民币         6.6442  6.6455  -0.02  +1.16 
 6.5680
    澳元/美元            0.7556  0.7534  +0.29  +3.86  0.
7275
    新西兰元/美元        0.7219  0.7170  +0.68  +5.77  0.
6825
    欧元/瑞郎         1.0818  1.0808  +0.09  -0.62  1.
0886
    欧元/英镑         0.8481  0.8469  +0.14 +15.12  0.
7367
    欧元/瑞典克朗     9.5790  9.5916  -0.13  +4.45  9.
1705
    美元/挪威克朗        8.4660  8.4973  -0.37  -4.23  8.
8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)
报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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CN]
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CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
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 (编译 王洋/于春红/刘秀红/张明钧; 审校 戴素萍/艾茂林/高琦)

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