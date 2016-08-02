《全球汇市》欧元触及五周高位，日圆在日本内阁批准刺激方案后上涨

重要的是，日本央行上周举措看来并未考虑以新一轮的印钞行动支持 政府计画，而这已反映在过去数日日本公债收益率大涨行情上。 若澳洲央行原先打算藉由降息及削弱澳元来提振出口，那么只能说该 行完全时运不济。 澳洲央行降息0.25个百分点过后，澳元 起初略为下跌，但之 后回升，日内上涨0.4%至0.7561美元。 “最初反应为下跌至0.7495，但如今日内实际已转为上涨，”伦敦西 联汇款企业财务销售主管Tobias Davis表示。 “市场已经反映了降息，因此澳元/美元跌势有限。我敢说澳洲央行 原本期待更为强劲的反应，其目的在于维持该国出口竞争力。” 纽约 当日 今年来 2 015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1197 1.1159 +0.34 +3.10 1. 0860 美元/日圆 101.55 102.38 -0.81 -15.59 12 0.30 欧元/日圆 113.69 114.29 -0.52 -12.86 13 0.47 美元/瑞郎 0.9662 0.9682 -0.21 -3.55 1. 0018 英镑/美元 1.3197 1.3173 +0.18 -10.46 1. 4738 美元/加元 1.3116 1.3121 -0.04 -5.22 1. 3839 美元/离岸人民币 6.6442 6.6455 -0.02 +1.16 6.5680 澳元/美元 0.7556 0.7534 +0.29 +3.86 0. 7275 新西兰元/美元 0.7219 0.7170 +0.68 +5.77 0. 6825 欧元/瑞郎 1.0818 1.0808 +0.09 -0.62 1. 0886 欧元/英镑 0.8481 0.8469 +0.14 +15.12 0. 7367 欧元/瑞典克朗 9.5790 9.5916 -0.13 +4.45 9. 1705 美元/挪威克朗 8.4660 8.4973 -0.37 -4.23 8. 8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间) 报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= (编译 王洋/于春红/刘秀红/张明钧; 审校 戴素萍/艾茂林/高琦)