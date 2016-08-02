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亚洲 | 2016年 8月 2日 星期二 16:29 BJT

台湾汇市：台币小幅收贬中止连五升，因亚洲货币多下跌且台股回档

* 台币中止连五升，因新兴亚洲货币多跌
    * 静候英国央行会议与美国非农数据
    * 明日台币区间料在31.600-31.700

    路透台北8月2日 - 台币兑美元 周二小幅收贬，中止连五日升值走势。汇银人
士表示，因新兴亚洲货币多数下跌，且台股也回档整理。虽然外资仍小幅汇入，但进口商的
美元买盘将筹码消化殆尽。
   
    他们指出，今日澳洲央行一如预期降息，接下来还有周四的英国央行要宣布利率决议，
以及周五的美国非农数据等变数待厘清，此前台币料将偏向整理，惟在宽松货币政策形成的
资金浪潮下，短期还看不到明显回档的机会。
    
    〞今天进口商不少，油款为大宗。〞一位公股银行交易主管说。
    
    另一公股银行交易员也称，进口商买美元的力道不轻，不过外资还是呈现净汇入，所以
台币没出现太大的贬值幅度，预料在周五非农数据公布前，台币会以盘整为主。
    
    公股银行交易主管认为，今日澳洲央行降息，周四英国央行降息机率也不低，全球央行
营造宽松货币政策的环境，造就热钱在不同金融资产间制造泡沫，台股也躬逢其盛，还看不
到做头回档的迹象。
    
    在此趋势下，交易员认为，台币兑美元还是会伺机挑战31.500价位关卡。明日先看31.6
00-31.700。   
    
    台湾股市周二小幅收低。外资及陆资在台股买超35.56亿台币；上交易日修正后为买超1
25.77亿台币。   
     
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日尾盘收敛；目前一个月美元/台币远汇 报31.522/31.552，上日收在3
1.430。
     
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     31.680     31.640   31.610-31.683   31.625     6.40    9.55
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     31.679     31.638   31.630-31.680   31.630     4.00    3.40
 司                                                                      
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.090/-0.070              -0.130/-0.110
 美元/台币六个月期        -0.220/-0.190              -0.290/-0.250
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价     

 (记者 董永年；审校 乔艳红)

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