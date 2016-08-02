台湾汇市：台币小幅收贬中止连五升，因亚洲货币多下跌且台股回档

* 台币中止连五升，因新兴亚洲货币多跌 * 静候英国央行会议与美国非农数据 * 明日台币区间料在31.600-31.700 路透台北8月2日 - 台币兑美元 周二小幅收贬，中止连五日升值走势。汇银人 士表示，因新兴亚洲货币多数下跌，且台股也回档整理。虽然外资仍小幅汇入，但进口商的 美元买盘将筹码消化殆尽。 他们指出，今日澳洲央行一如预期降息，接下来还有周四的英国央行要宣布利率决议， 以及周五的美国非农数据等变数待厘清，此前台币料将偏向整理，惟在宽松货币政策形成的 资金浪潮下，短期还看不到明显回档的机会。 〞今天进口商不少，油款为大宗。〞一位公股银行交易主管说。 另一公股银行交易员也称，进口商买美元的力道不轻，不过外资还是呈现净汇入，所以 台币没出现太大的贬值幅度，预料在周五非农数据公布前，台币会以盘整为主。 公股银行交易主管认为，今日澳洲央行降息，周四英国央行降息机率也不低，全球央行 营造宽松货币政策的环境，造就热钱在不同金融资产间制造泡沫，台股也躬逢其盛，还看不 到做头回档的迹象。 在此趋势下，交易员认为，台币兑美元还是会伺机挑战31.500价位关卡。明日先看31.6 00-31.700。 台湾股市周二小幅收低。外资及陆资在台股买超35.56亿台币；上交易日修正后为买超1 25.77亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘收敛；目前一个月美元/台币远汇 报31.522/31.552，上日收在3 1.430。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 31.680 31.640 31.610-31.683 31.625 6.40 9.55 司 元太外汇经纪公 31.679 31.638 31.630-31.680 31.630 4.00 3.40 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.090/-0.070 -0.130/-0.110 美元/台币六个月期 -0.220/-0.190 -0.290/-0.250 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年；审校 乔艳红)