金属期市：伦敦期铜小升，因美元下滑刺激大宗商品的买兴

“在本周美国公布非农就业数据前，投资者将保持谨慎，”澳新银行在研究报告中指出。

0752GMT，伦敦金融交易所(LME)三个月期铜 涨0.1%至每吨4,900美元，上日在一度触及7月22日以来的每吨4,965美元高位之后下跌，日跌幅达0.9%。

上海期货交易所期铜 小涨0.2%至每吨37,940元人民币。

中国指数研究院周一提供的报告显示，7月百城价格指数同比、环比连续12个月双涨，同比涨幅扩大1.21个百分点至12.39%，环比涨幅扩大0.31个百分点，为1.63%。

美国7月制造业活动放缓，因订单普遍疲弱，6月建筑支出下滑，表明上周发布的第二季经济增长预估可能被下修。

BMI Research在报告中称，中国的治污行动将严重影响镍矿石、精炼镍和铅矿石产量。

BMI Research预计2016-2020年间中国铅产量年均增长0.3%，2011-2015年间年增率为6.0%。

菲律宾总统杜特尔特周一警告矿商需严格遵守环保规定，否则就会遭关闭。菲律宾是中国镍矿石的最大供应国。

LME期镍 涨0.7%至每吨10,770美元，接近7月21日触及的10,900美元的11个月高位。上海期交所期镍 跳涨2.6%。(完)

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