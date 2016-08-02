日本个股：三菱汽车报告显示治理欠佳是燃效造假丑闻的主因

路透东京8月2日 - 三名前检察官和一位前丰田汽车高管周二表示，三菱汽车 整体治理欠佳是其燃效数据造假丑闻的根本原因，而非只是工程师误入歧途所犯下的错误。

在三菱汽车承认两款迷你车，以及两款由日产汽车 所制造的车型浮报燃效数据后，已聘请上述几位人员在对造假事件展开三个月的调查。三菱并使用不合适的数据来计算其他车款的里程数，时间可以回溯到1991年。

该项揭露的事件，为20年来重创公司形象的第三件丑闻。三菱的市值因此一蹶不振，并被迫有近三个月的时间在日本暂停销售。该公司已向日产寻求财务上的协助，日产并同意以22亿美元买下三菱三分之一的股权。