日本个股：三菱汽车报告显示治理欠佳是燃效造假丑闻的主因

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，ADNOC旗下发生火灾炼厂料很快复产
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
路透东京8月2日 - 三名前检察官和一位前丰田汽车高管周二表示，三菱汽车 整体治理欠佳是其燃效数据造假丑闻的根本原因，而非只是工程师误入歧途所犯下的错误。
在三菱汽车承认两款迷你车，以及两款由日产汽车 所制造的车型浮报燃效数据后，已聘请上述几位人员在对造假事件展开三个月的调查。三菱并使用不合适的数据来计算其他车款的里程数，时间可以回溯到1991年。
该项揭露的事件，为20年来重创公司形象的第三件丑闻。三菱的市值因此一蹶不振，并被迫有近三个月的时间在日本暂停销售。该公司已向日产寻求财务上的协助，日产并同意以22亿美元买下三菱三分之一的股权。
周二公布的报告建议三菱必须做出五项改善：整顿研发、严加遵守规定、强化透明度、更好地理解法律，以及有更大的意愿来揭发并处理违规情况。(完) (编译 戴素萍 审校 王洋)
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。