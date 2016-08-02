中国金融：信贷资产收益权转让需设信托计划，并全额计提资本--银登中心

路透北京8月2日 - 中国银行业信贷资产登记流转中心近日称，银行业金融机构按照由信托公司设立信托计划，受让商业银行信贷资产收益权的模式进行信贷资产收益权转让；出让方应根据商业银行资本管理办法（试行），在信贷资产收益权转让后按照原信贷资产全额计提资本。

银登网周一发布的信贷资产收益权转让业务规则（试行）指出，出让方银行在对贷款风险收益进行充分评估的基础上，构建信贷资产包；并应谨慎遴选基础资产，优先选择预期回收现金流期限分布与信托计划偿还期限相匹配，以及抵质押物估值方法比较成熟的信贷资产。

“正常类信贷资产收益权与不良信贷资产收益权应分别转让，出让方银行不能构建混合信贷资产包。”通知强调。

同时，出让方构建信贷资产包后，信托公司设立信托计划受让信贷资产收益权；对于设立分级信托计划的，信托合同中须明确信托计划现金流的支付顺序。

出让方银行与信托公司应当以贷款管理协议形式确定贷款管理人，明确信贷资产的日常管理职责和清收职能。

信托计划到期时，对尚未完全偿付的信贷资产，可由贷款管理人通过市场化方式，规范、透明地进行处置，将回收现金用于信托受益权的兑付。

风险管理方面，出让方银行应当根据向外实际转移风险和报酬的比例，确定信贷资产是“完全终止确认”、“完全不能终止确认”还是“继续涉入”，以及涉入的程度。

在继续涉入的情形下，计算不良贷款余额、不良贷款比例和拨备覆盖率等监管指标时，出让方银行应当将继续涉入部分计入不良贷款统计口径，并根据银行实际承担风险情况计提拨备。

通知并强调，出让方银行不得通过本行理财资金直接或间接投资本行信贷资产收益权，不得以任何方式承担显性或隐性回购义务。

中国银监会此前出台关于规范银行业金融机构信贷资产收益权转让业务的通知。业内人士指出，此举将压缩银行信贷资产出表和监管套利的空间，影响银行短期收益，但将改善风险预期从而利好银行股估值。 （完）

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