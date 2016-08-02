欧洲汇市：英镑小涨，英国7月建筑业PMI虽严重滑坡但仍略好于预期

美国各类经济指标总览--2017/1/16
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (11月) +0.4 (10月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (11月) +0.1 (10月) 实质所得(%) -0.3 (11月)
“建筑业PMI比平常更值得玩味，因为公投之后的每一项指标都变得稍微更具重要性，而建筑业是可能受到打击特别重的领域，”RBC Capital Markets分析师Adam Cole称。
周一公布的英国7月制造业PMI报告已经反映出一些令人忧心的迹象，市场原本预期终值数据将与两周前公布的初值基本一致，但实际结果却是进一步走软，这再度显示出6月的退欧公投对经济造成冲击。
建筑业PMI将于0830GMT出炉，这是英国央行周四政策决议前将公布的倒数第二个数据。周三将公布服务业PMI。
英国央行预计将宣布2009年以来首次降息，一些人亦预测央行会宣布新的购债方案。
英镑兑美元 在英国6月公投退欧后重挫14%，但自那以来已反弹近4%。周二英镑兑美元涨0.5%，至1.3243。
英镑兑欧元 升0.1%，至0.8462英镑，接近周一触及的三周低位0.84875。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/于春红; 审校 蔡美珍/高琦)
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (11月) +0.4 (10月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (11月) +0.1 (10月) 实质所得(%) -0.3 (11月)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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