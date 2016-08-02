欧洲汇市：英镑小涨，英国7月建筑业PMI虽严重滑坡但仍略好于预期

“建筑业PMI比平常更值得玩味，因为公投之后的每一项指标都变得稍微更具重要性，而建筑业是可能受到打击特别重的领域，”RBC Capital Markets分析师Adam Cole称。

周一公布的英国7月制造业PMI报告已经反映出一些令人忧心的迹象，市场原本预期终值数据将与两周前公布的初值基本一致，但实际结果却是进一步走软，这再度显示出6月的退欧公投对经济造成冲击。

建筑业PMI将于0830GMT出炉，这是英国央行周四政策决议前将公布的倒数第二个数据。周三将公布服务业PMI。

英国央行预计将宣布2009年以来首次降息，一些人亦预测央行会宣布新的购债方案。

英镑兑美元 在英国6月公投退欧后重挫14%，但自那以来已反弹近4%。周二英镑兑美元涨0.5%，至1.3243。

英镑兑欧元 升0.1%，至0.8462英镑，接近周一触及的三周低位0.84875。(完)

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